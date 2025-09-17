En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Internet  / Un tercio de Colombia vive en la 'oscuridad': experta advierte crisis de conectividad en el país

Un tercio de Colombia vive en la 'oscuridad': experta advierte crisis de conectividad en el país

La brecha digital en el país se refleja con fuerza en las zonas rurales y en los municipios más apartados, donde la cobertura es limitada y las inversiones privadas parecen insuficientes.

internet satelital de Starlink_AFP_Grok.jpg
Internet satelital de Starlink
Foto: AFP / Grok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:26 p. m.

La conectividad en Colombia volvió a estar sobre la mesa en la entrevista realizada este miércoles 16 de septiembre en Mañanas Blu de 10:30 a.m., donde la presidenta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Ximena Bustamante, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector. Aunque las discusiones se centran en las cargas financieras de las empresas y en cómo regular a las plataformas digitales, el fondo del problema sigue siendo el mismo: millones de personas aún no logran acceder a internet.

La brecha digital en el país se refleja con fuerza en las zonas rurales y en los municipios más apartados, donde la cobertura es limitada y las inversiones privadas parecen insuficientes. Esa realidad fue descrita en el programa con una frase que resume la urgencia del debate: “un tercio de los colombianos no tiene internet”.

El dilema de las inversiones en telecomunicaciones

La discusión se ha intensificado luego de que los operadores de telecomunicaciones insistieran en que sostener la infraestructura es cada vez más costoso. Empresas como Claro, Movistar y Tigo afirman que ponen “las autopistas” por donde circula la información digital, mientras que las grandes plataformas internacionales obtienen las mayores ganancias sin aportar al mantenimiento de las redes.

Frente a esta situación, la CRC publicó un estudio sobre las llamadas plataformas OTT —como Netflix, WhatsApp o Meta— en el que reconoce la relación simbiótica entre operadores y generadores de contenido. Bustamante aseguró que, aunque la entidad no tiene competencia directa sobre esas plataformas, sí puede revisar los puntos de intercambio de tráfico y las condiciones que permitan acuerdos más equilibrados.

La urgencia de cerrar la brecha digital en Colombia

Más allá de los debates técnicos, el reto central es que la falta de conectividad se ha convertido en una de las caras más visibles de la desigualdad en Colombia. En palabras del equipo de Mañanas Blu, mientras algunos disfrutan de acceso ilimitado a películas, clases en línea y aplicaciones móviles, millones de colombianos permanecen desconectados.

Para Bustamante, el monitoreo constante y la creación de escenarios regulatorios son claves para evitar que el ecosistema digital se deteriore y garantizar que el servicio llegue a más regiones. Sin embargo, los tiempos del Estado contrastan con la urgencia del mercado. Como lo señalaron en la conversación, si las empresas no ven rentable invertir, la expansión hacia las zonas rurales será cada vez más difícil.

El país enfrenta, entonces, un doble desafío: mantener a flote a un sector con graves problemas financieros y, al mismo tiempo, garantizar que la conectividad llegue a cada rincón. Porque sin internet, no solo se pierde entretenimiento o comunicación: también se limita la educación, la productividad y el acceso a oportunidades básicas para millones de colombianos.

