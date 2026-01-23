Procuraduría formula cargos contra dos docentes en Santander por presunto acoso sexual

En una ofensiva por la protección de los derechos de los menores en el entorno escolar, la Procuraduría General de la Nación notificó el pliego de cargos contra dos docentes de los municipios de Girón y Floridablanca. Los educadores son señalados de conductas que vulneran la integridad y el bienestar de sus alumnas durante el año escolar 2024.

El primer proceso involucra a Bryan Alexander Mateus Niño, docente de inglés en el municipio de Girón. La Procuraduría Provincial de Bucaramanga investiga si el profesor aprovechó su posición para invitar a una menor de noveno grado a encuentros fuera del horario y las instalaciones escolares.

Según el ente de control, se busca determinar si en dichas salidas se presentaron comportamientos inapropiados que riñen con los principios de moralidad y responsabilidad exigidos por la ley. La falta ha sido calificada provisionalmente como grave, a título de dolo, lo que sugiere una intención deliberada en la conducta del investigado.

La Procuraduría también profirió cargos contra Édgar Augusto Ortiz Celis, profesor de matemáticas en Floridablanca. El pliego detalla presuntos actos de acoso sexual que habrían ocurrido de manera pública.

"Se busca esclarecer si el maestro realizó tocamientos e insinuaciones de connotación sexual a una estudiante durante una clase, presuntamente en presencia de otros alumnos", señala el reporte oficial.

Dada la naturaleza de los hechos y la vulneración del deber funcional de proteger la intimidad y dignidad de los menores, el Ministerio Público calificó la falta de Ortiz Celis como gravísima, a título de dolo.

Ambos docentes enfrentarán ahora la etapa de descargos, donde la autoridad disciplinaria evaluará las pruebas para determinar las sanciones correspondientes, que podrían incluir la inhabilidad y destitución de sus cargos.