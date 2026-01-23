En vivo
Procuraduría formula cargos contra dos docentes en Santander por presunto acoso sexual

Procuraduría formula cargos contra dos docentes en Santander por presunto acoso sexual

Los casos, que se remontan al año 2024, ocurrieron en los municipios de Girón y Floridablanca.

