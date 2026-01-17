Procuraduría reforzará vigilancia preventiva en elecciones atípicas de Girón, Santander

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Control Electoral, anunció que desplegará vigilancia preventiva durante las elecciones atípicas para la Alcaldía de Girón (Santander), programadas para este domingo 18 de enero de 2026, en el marco de la estrategia Paz Electoral.

El municipio cuenta con 131.355 ciudadanos habilitados para votar, distribuidos en 39 puestos de votación y 357 mesas, atendidas por 2.596 jurados de votación.

Todos estos espacios estarán bajo supervisión del Ministerio Público, con apoyo de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, la Regional de Santander y la Personería de Girón.

Para esta jornada, 37 funcionarios del nivel territorial estarán encargados de la vigilancia preventiva, incluida la supervisión de los soportes tecnológicos utilizados en preconteo y escrutinios. A este despliegue se suman 7 funcionarios de la Personería.



En la etapa poselectoral, funcionarán una comisión municipal y 12 comisiones escrutadoras auxiliares, mientras que 14 procuradores judiciales se encargarán de supervisar los escrutinios.

Las funciones de vigilancia serán coordinadas por la Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, con un plan de comunicaciones que apoyará a los servidores en los puestos de votación.

Además, la Procuraduría participará en el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, que funcionará en el Ministerio del Interior.

Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su compromiso con la transparencia y la democracia, asegurando que la ciudadanía de Girón pueda ejercer su derecho al voto en un proceso tranquilo, seguro y confiable.