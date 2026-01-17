En vivo
Santanderes  / Procuraduría reforzará vigilancia preventiva en elecciones atípicas de Girón, Santander

Procuraduría reforzará vigilancia preventiva en elecciones atípicas de Girón, Santander

Con la estrategia Paz Electoral, la Procuraduría coordina vigilancia preventiva y seguimiento de soportes tecnológicos durante los comicios en Girón, serán vigilados los 39 puestos y 357 mesas habilitadas.

