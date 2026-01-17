Autoridades refuerzan seguridad y logística para elecciones atípicas en Girón, Santander

Con motivo de las elecciones atípicas de alcalde que se realizarán este domingo 18 de enero de 2026, las autoridades de Girón adoptaron una serie de medidas especiales de seguridad y orden público para garantizar una jornada electoral tranquila y transparente.

La Quinta Brigada del Ejército Nacional informó que, mediante la Resolución No. 00000318 del 16 de enero de 2026, se suspendió el porte de armas de fuego y armas traumáticas en el municipio. La medida rige desde las 6:00 p. m. del sábado 17 de enero hasta las 6:00 a. m. del lunes 19 de enero. Quienes incumplan la restricción estarán sujetos a sanciones y a la incautación del armamento.

A esta disposición se suma el decreto de ley seca, que estará vigente en el mismo horario, así como la prohibición del transporte de escombros y cilindros de gas, con el fin de prevenir alteraciones al orden público. Además, se dispuso el refuerzo de la seguridad en las zonas y puestos de votación.

Las medidas fueron articuladas en el marco del Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la Gobernación de Santander, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y locales.



El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la coordinación interinstitucional para proteger el ejercicio democrático y la transparencia del proceso electoral.

Votación. Foto: Suministrada

“Desde la Gobernación de Santander, junto a toda la institucionalidad, estamos garantizando el ejercicio democrático, la seguridad y la transparencia del proceso electoral”, afirmó el funcionario.

En la reunión participaron representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y delegados de los seis candidatos a la Alcaldía de Girón.

De acuerdo con Daniel David Barrios Mogollón, delegado del Registrador Nacional en Santander, para la jornada se habilitarán 39 puestos de votación y 357 mesas, destinadas a atender a 131.355 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 68.718 son mujeres y 62.637 hombres.

Asimismo, la Registraduría designó y capacitó a 2.596 jurados de votación y confirmó que ya se encuentran dispuestos todos los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para garantizar el normal desarrollo del preconteo, escrutinios y la transmisión de resultados.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad gironesa para que ejerza su derecho al voto de manera libre, consciente y pacífica, reiterando el compromiso institucional con el respeto a la voluntad popular y el fortalecimiento de la democracia local.