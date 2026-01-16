Elecciones atípicas en Girón: CNE avala candidatura de exalcalde cuya elección fue anulada

Este domingo, 18 de enero, se realizarán las elecciones atípicas para la Alcaldía de Girón, Santander, proceso convocado tras la nulidad de la elección del entonces alcalde Campo Elías Ramírez, decisión adoptada por el Consejo de Estado (CNE) al confirmar que incurrió en doble militancia, una falta contemplada en la normativa electoral.

La salida de Ramírez del cargo se hizo efectiva el 23 de octubre, fecha desde la cual el municipio ha sido administrado por un alcalde encargado, mientras se adelantaba el proceso para elegir un nuevo mandatario.

Pese a este antecedente judicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló la inscripción de Campo Elías Ramírez como candidato para los comicios atípicos, al considerar que no existían causales legales que impidieran su participación. Con esta decisión, el exmandatario quedó habilitado para aparecer en el tarjetón electoral y competir nuevamente por la Alcaldía.

La determinación del CNE confirmó oficialmente su participación en una jornada electoral que ha generado expectativa y debate jurídico en el municipio, puesto que el órgano electoral concluyó que en este caso no se configuraba una inhabilidad que impidiera la candidatura.



Campo Elías Ramírez. Foto: Blu Radio

La postulación de Ramírez ha provocado reacciones divididas entre los habitantes de Girón. Mientras un sector de la ciudadanía y de la dirigencia política respalda su aspiración y resalta su gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la administración municipal, otros sectores han expresado reparos y advierten que, de resultar elegido, el proceso podría enfrentar nuevas controversias jurídicas.

Campo Elías Ramírez es una figura ampliamente conocida en la política local y su eventual regreso a la Alcaldía es considerado por analistas como un factor determinante en el rumbo administrativo y político del municipio.

Entre tanto, las autoridades electorales anunciaron medidas de seguridad, control y vigilancia para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en la que los ciudadanos gironeses acudirán a las urnas para definir al nuevo alcalde y poner fin al periodo de interinidad administrativa.

La Registraduría y los organismos de control mantendrán seguimiento permanente al proceso, en una elección atípica que se desarrolla bajo el escrutinio de la opinión pública y con alta relevancia para el futuro institucional de Girón.