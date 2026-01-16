En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Elecciones atípicas en Girón: CNE avala candidatura de exalcalde cuya elección fue anulada

Elecciones atípicas en Girón: CNE avala candidatura de exalcalde cuya elección fue anulada

El Consejo Nacional Electoral avaló la inscripción del exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado. Los comicios se realizarán este domingo 18 de enero.

