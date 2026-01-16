Estos son los candidatos a la Alcaldía de Girón en elecciones atípicas: ¿Qué proponen?

Girón, uno de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga que ha tenido mayores inconvenientes en las elecciones de alcalde, vuelve a las urnas este domingo para una jornada de comicios atípicos después de la destitución de Campo Elías Ramírez por doble militancia.

Y es que el caso de este municipio santandereano ha llamado la atención incluso de los entes de control por los líos jurídicos. Aunque el periodo de mandato de un alcalde es de cuatro años, Girón tuvo seis alcaldes entre los años 2020 y 2023 por múltiples demandas.

En este cuatrienio el panorama no fue diferente y a finales de octubre del año pasado la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024–2027.

A pesar de la destitución, Campo Elías Ramírez nuevamente se presenta en las elecciones atípicas pese a que abogados y expertos sostienen que estaría inhabilitado para ser candidato, pues fue ordenador del gasto en los últimos 12 meses. El exalcalde y ahora candidato vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.



Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta (31.226 sufragios frente a los 35.263 con los que ganó Campo Elías Ramírez). Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.

Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.

El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.

El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.

Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el censo electoral en Girón habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.