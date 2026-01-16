En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Girón, Santander, está listo para elecciones atípicas: estos son los puestos de votación

Girón, Santander, está listo para elecciones atípicas: estos son los puestos de votación

Hace un mes Bucaramanga también vivió elecciones atípicas de alcalde. En los dos municipios los alcaldes fueron destituidos por dobles militancia. En el caso de Girón habrá 6 candidatos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad