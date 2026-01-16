Girón, Santander, está listo para elecciones atípicas: estos son los puestos de votación

El municipio de Girón, pieza clave del área metropolitana de Bucaramanga, se prepara para una jornada democrática crucial este domingo 18 de enero. Tras meses de incertidumbre jurídica, los gironeses acudirán a las urnas para elegir a su nuevo mandatario local, en un proceso convocado mediante el decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por la Gobernación de Santander luego de que se declarara la nulidad de la elección de octubre de 2023.

Para garantizar el éxito de la jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha desplegado un robusto operativo técnico y logístico. Según Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, la organización avanza sin contratiempos:

“Estamos listos para las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Girón. Ya realizamos simulacros de preconteo con excelentes resultados y estamos afinando los aplicativos de escrutinio”, aseguró el funcionario.

El censo electoral habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.



Una de las grandes novedades de esta jornada es el refuerzo en las medidas de transparencia. Por primera vez, Girón implementará tecnología de punta para combatir la suplantación.

“Tendremos biometría facial en el municipio. En los puestos donde esté disponible, es obligatorio pasar por ella. Esto nos da más tranquilidad y seguridad para que el proceso esté rodeado de todas las medidas de transparencia”, subrayó Suárez.

La vigilancia del proceso estará a cargo de 2.596 jurados de votación (2.142 titulares y 454 remanentes), quienes han recibido capacitación intensiva en los últimos días.

Publicidad

La Registraduría recordó a los electores que pueden consultar su puesto y mesa exacta en el portal oficial www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Alcalde Girón, Santander’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Cabe recordar que seis candidatos buscarán ocupar la Alcaldía para completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.

En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. También estarán en la contienda William Mantilla, Diego Armando Moreno, Misael Luna Domínguez, Óscar Álvarez y Fernando Serrano Reina.