Capturado presunto delincuente tras millonario hurto con ‘cambiazo’ en San Gil, Santander

Lo que parecía una diligencia bancaria de rutina en un centro comercial de San Gil se transformó en una pesadilla para dos ciudadanos, quienes en cuestión de minutos vieron cómo sus ahorros desaparecían de sus cuentas. Sin embargo, la rápida coordinación entre las víctimas, la tecnología de vigilancia y el despliegue policial permitieron la captura de uno de los presuntos responsables y la recuperación del rastro de una banda dedicada al hurto mediante el ‘cambiazo’ de tarjetas.

El incidente comenzó cuando las víctimas se disponían a retirar dinero en un cajero automático. En ese momento, fueron abordadas por tres sujetos que, con una actitud aparentemente colaborativa, se ofrecieron a “ayudarlos” con el proceso. Bajo engaños y aprovechando un descuido, lograron intercambiar la tarjeta bancaria original por una falsa. Con el plástico en su poder y tras haber obtenido las claves mediante observación, los delincuentes sugirieron a las víctimas trasladarse a otro cajero, asegurando que el primero presentaba fallas técnicas.

La alerta se encendió cuando los propietarios de la cuenta empezaron a recibir notificaciones de retiros masivos en sus teléfonos móviles, los cuales sumaban aproximadamente ocho millones de pesos. Al regresar rápidamente al cajero inicial para verificar lo ocurrido, sorprendieron a uno de los sospechosos en plena transacción. Aunque el sujeto logró huir del lugar y abordar un vehículo de escape, las víctimas ya habían avisado a las autoridades.

A partir de ese momento, el centro de monitoreo de cámaras de seguridad de San Gil se convirtió en el eje de la operación. Los uniformados lograron identificar el vehículo y trazar su ruta de huida, lo que permitió activar un ‘plan candado’ en las salidas del municipio. La persecución dio frutos en la vía que conduce hacia El Socorro, donde uniformados interceptaron el automóvil y capturaron en flagrancia a uno de los implicados.



Durante el registro del vehículo, los agentes no solo hallaron varias tarjetas bancarias y equipos móviles, sino también una cantidad de sustancias alucinógenas. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, confirmó que, aunque solo hubo una captura inmediata, los otros dos participantes en el hurto ya han sido plenamente identificados gracias a los registros de video y serán vinculados formalmente al proceso judicial.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar precauciones en los cajeros automáticos, recordando que nunca se debe aceptar ayuda de extraños durante transacciones financieras.