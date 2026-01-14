En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturado presunto delincuente tras millonario hurto con ‘cambiazo’ en San Gil, Santander

Capturado presunto delincuente tras millonario hurto con ‘cambiazo’ en San Gil, Santander

De acuerdo con las autoridades, tres sujetos participaron en el hecho delictivo; uno fue capturado y los otros dos ya están identificados.

Capturado.jpeg
Capturado por hurto mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias.
// Suministrada Policía de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

