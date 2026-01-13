Sobreproducción de cebolla afecta a agricultores de Santander: el bulto se paga a $10.000

La sobreproducción de cebolla larga tiene en alerta a los agricultores del corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, Santander, quienes enfrentan una fuerte caída en los precios como consecuencia de la baja demanda y los cambios en las condiciones climáticas. Según los cultivadores, desde hace al menos ocho días el valor del producto se ha desplomado, al punto de que el bulto de 35 kilos se los han ofrecido apenas a $10 mil.

Edinson Moreno, productor de cebolla larga en la zona, explicó que el panorama actual no permite cubrir los costos de producción. “Está a bajo precio, sí lastimamos los precios que tenemos en estos momentos. Le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude a organizarnos para entregar un producto terminado desde la cebolla”, señaló el agricultor, al advertir que la falta de alternativas de comercialización agrava la crisis.

La situación genera preocupación entre las familias campesinas que dependen de este cultivo como principal fuente de ingresos. Los productores aseguran que los cambios climáticos aceleran los tiempos de cosecha, provocando que grandes volúmenes de cebolla llegaran al mercado de manera simultánea. El exceso de oferta, sumado a una limitada capacidad de comercialización, derivó en una reducción significativa del precio.

Los cultivadores consideran que una posible salida a la problemática es avanzar en procesos de transformación del producto. De acuerdo con los agricultores, la cebolla puede ser utilizada para la elaboración de derivados como cremas faciales, shampoo y otros productos, lo que permitiría reducir la sobreoferta y generar mayor valor agregado.



Mientras tanto, la comunidad campesina permanece a la espera de una convocatoria por parte de la Secretaría de Agricultura de Santander para analizar la situación y buscar soluciones conjuntas. Insisten en la necesidad de apoyo institucional para evitar mayores pérdidas y garantizar la sostenibilidad de la actividad agrícola en esta zona del departamento.