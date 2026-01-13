En vivo
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Revelan video donde intentan sacar a heridos de atracción mecánica que se vino al piso en Santander

Revelan video donde intentan sacar a heridos de atracción mecánica que se vino al piso en Santander

Se espera que las autoridades locales brinden un reporte sobre el estado de salud de los afectados y las investigaciones pertinentes sobre las causas de este fallo mecánico.

Imagen del Cuerpo de Bomberos. Falla en atracción mecánica en Barbosa Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

