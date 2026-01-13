Revelan video donde intentan sacar a heridos de atracción mecánica que se vino al piso en Santander

Una grave emergencia se registró este fin de semana en Barbosa, Santander, cuando una atracción mecánica, con al menos 20 personas a bordo, se desplomó.

Ante esto, se han conocido videos del momento de desespero de familiares de las personas que resultaron heridas por el colapso de la atracción mecánica en pleno movimiento.

En las imágenes se observa a ciudadanos y familiares intentando desesperadamente sacar a los heridos de los restos de la atracción, en un esfuerzo por prestar auxilio inmediato ante la magnitud del colapso.

A pesar de la gravedad de los hechos y la conmoción generada en la comunidad, la alcaldía municipal de Barbosa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido.



Se espera que las autoridades locales brinden un reporte sobre el estado de salud de los afectados y las investigaciones pertinentes sobre las causas de este fallo mecánico.

Vea el video aquí:

Este fue el desespero de las personas en Barbosa, Santander, que intentaba sacar a familiares de la atracción mecánica que en pleno movimiento y con 20 personas adentro se vino al piso. La alcaldía no se ha pronunciado al respecto. #VocesySonidos pic.twitter.com/B3y7SiPYT5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 12, 2026