Buscan a ladrones que asesinaron a Policía por robarle una cadena de oro en Santander

La Policía del Magdalena Medio dispuso un equipo especial de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para desarrollar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento, quien fue atacado mientras se encontraba de descanso en Barrancabermeja el pasado sábado, 10 de enero.

De acuerdo con las primeras informaciones el patrullero Martínez Sarmiento fue asesinado en medio de lo que sería un intento de hurto en el barrio San Judas, también conocido como el sector Internacional.

El uniformado, quien estaba adscrito a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue abordado por sujetos armados que, al parecer, intentaron despojarlo de una cadena de oro que llevaba puesta. En medio del asalto, Martínez Sarmiento recibió cuatro impactos de bala, que le ocasionaron heridas de extrema gravedad.

Gravemente herido, el policía fue trasladado de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.



Desde la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja expresaron su rechazo por el asesinato del patrullero Martínez Sarmiento. El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó 15 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita la captura de los 2 hombres que en motocicleta cometieron el crimen.

“Rechazamos el asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento en el municipio de Barrancabermeja, Santander, nos unimos en solidaridad con su familia y desde la Alcaldía pedimos la colaboración de los buenos habitantes para que nos brinden información que permita capturar a los responsables”, expresó el funcionario.

Se espera que en las próximas horas la Policía del Magdalena Medio entregue avances sobre la investigación, pues la comunidad exige que se haga justicia no solo en este caso, sino en todos los homicidios que casi a diario ocurren en el Puerto Petrolero. Cabe recordar que el año 2025 cerró con un balance de 158 asesinatos.