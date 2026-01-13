En vivo
Santanderes  / Buscan a ladrones que asesinaron a Policía por robarle una cadena de oro en Santander

Buscan a ladrones que asesinaron a Policía por robarle una cadena de oro en Santander

Las autoridades ya ofrecieron una recompensa de 15 millones de pesos por información que sirva para identificar y capturar a los homicidas.

