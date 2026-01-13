En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Menor de 13 años murió en accidente de buggy en Santander

Menor de 13 años murió en accidente de buggy en Santander

El siniestro ocurrió en zona rural del municipio de Vélez, durante el puente festivo. Otras cuatro personas resultaron heridas y permanecen bajo observación médica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad