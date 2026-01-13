Menor de 13 años murió en accidente de buggy en Santander

Una menor de 13 años perdió la vida tras un grave accidente ocurrido en una cuatrimoto tipo buggy en zona rural del municipio de Vélez, durante el pasado puente festivo.

En el mismo hecho resultaron cuatro personas heridas, quienes permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía Santander, el siniestro se registró hacia las 10:00 de la noche del domingo 11 de enero, en la vereda Loma Alta, sector El Guayabal, sobre la vía que comunica a Vélez con Barbosa.

Según explicó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, en el vehículo se movilizaban tres adultos, una joven de 17 años y la menor de 13 años, cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del automotor y terminó volcándose.



La magnitud del accidente provocó que varios de los ocupantes resultaran lesionados. Inicialmente se solicitó el apoyo de ambulancias, pero debido a la urgencia de la situación, los heridos fueron trasladados por la comunidad en dos vehículos particulares hasta el Hospital Regional de Vélez.

La menor de 13 años fue quien sufrió las lesiones más graves y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial. Las demás víctimas continúan bajo atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente, entre ellas la posibilidad de exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros factores. El hecho se registró en medio de fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han presentado en varios sectores del departamento, especialmente hacia el oriente de Santander, condiciones que también son evaluadas dentro del proceso investigativo.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución al transitar por vías rurales y durante actividades recreativas, especialmente en temporada de lluvias.