Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Entregan puente que beneficiará a 8.000 personas de cuatro municipios de Santander

Entregan puente que beneficiará a 8.000 personas de cuatro municipios de Santander

El puente metálico beneficiará a los habitantes de La Paz, Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón en Santander.

