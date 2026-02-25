Puentes de más de 42 metros están listos para ser instalados en zonas afectadas por lluvias en Urabá

A pesar de las cuantiosas pérdidas por las recientes lluvias que siguen siendo evaluadas en el Urabá antioqueño, una buen noticia llegó para la subregión tras una reciente visita del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá.

Tras el visto bueno de ingenieros militares cada vez está más cerca la llegada de los puentes metálicos provisionales anunciados para dos pasos clave en la zona: el que derribó una creciente sobre el río Mulatos y que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, y el otro sobre el río San Juan que cedió por la fuerza del río y tiene sin vía directa a Arboletes con el departamento de Córdoba.

En medio de una conversación con la comunidad, Carrillo detalló que están a disposición las estructuras de 42.7 metros para ser instaladas en ambos lugares, pero posterior a las obras que inicialmente ejecutará la Gobernación de Antioquia con la construcción de los estribos para las mismas.

"La Gobernación construye este pedazo de concreto que se necesita e inmediatamente lo lanzamos. El lanzamiento toma unos ocho días, entonces lo que se demore la Gobernación que hará esto por urgencia manifiesta, contratación directa, expedita y luego nosotros lo ponemos", dijo.



Carrillo también destacó que continúa la asistencia humanitaria de los damnificados en la subregión por parte del Gobierno nacional previo censo construido por parte de las administraciones locales.

De igual manera, en los próximos días se habilitará un comedor popular en el que se preparará y servirá comida caliente empleando mano de obra y productos de la subregión como una manera de volver a dinamizar uno de los sectores más golpeados por las lluvias como la economía.