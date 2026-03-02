En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Pedir asilo en Reino Unido ahora será más difícil: endurecen normas para migrantes

Pedir asilo en Reino Unido ahora será más difícil: endurecen normas para migrantes

"Las nuevas directrices en Reino Unido entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el Gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.

Reino Unido endurece medidas para asilo
Reino Unido endurece medidas para asilo
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad