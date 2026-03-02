En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Seis días cumple cerrada autopista Medellín-Bogotá: han removido 13.000 metros cúbicos de tierra

Seis días cumple cerrada autopista Medellín-Bogotá: han removido 13.000 metros cúbicos de tierra

A pesar de que el Invías trabaja 12 horas diarias, los transportadores reportan 5.000 millones de pérdidas. 

