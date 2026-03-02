Seis días cumple cerrada autopista Medellín-Bogotá: han removido 13.000 metros cúbicos de tierra

Siguen los líos en la autopista Medellín- Bogotá por el derrumbe de grandes magnitudes que la tiene cerrada a la altura del municipio de San Luis y los transportadores reportan 5.000 millones de pérdidas. El Invías indicó que trabaja 12 horas diarias para habilitar el paso lo más pronto posible, pero las lluvias no lo han permitido.

El cierre deja graves pérdidas económicas para los transportadores de pasajeros y de carga y afectaciones para las comunidades que deben hacer largos trasbordos y tener recorridos más largos por los desvíos.

El balance hasta ahora es de 13.000 metros cúbicos de tierra removidos de los 60.000 que se estima cayeron a la altura del km 50 del tramo Santuario - Caño Alegre.

Juan Pablo Acosta, representante de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, expuso que son 15 empresas afectadas que realizan alrededor de 270 despachos diarios que se han visto afectados por la situación de la vía, lo que en suma de cinco días de restricciones representa 5.000 millones de pesos.



“Y la apertura demora muchísimo la operación del transporte. Creemos que diariamente pues son pérdidas significativas en cada uno de los despachos. Podrían ser superiores a los 1000 millones de pesos en gastos adicionales que tienen que asumir los transportadores sin tener en cuenta las rutas regionales que dan a Doradal y las rutas que atienden en varias empresas regionales”, afirmó el señor Acosta.

Todavía no hay fecha en la que haya apertura de la vía. Según confirmó la entidad del Gobierno nacional, un equipo de especialistas en geotecnia realizó una visita de inspección técnica en el punto crítico, y tras la evaluación, los expertos emitieron una serie de recomendaciones para el manejo de la inestabilidad localizada y que se logre la apertura gradual de la vía de forma segura.

Justamente sobre la frecuencia con la que se presentan derrumbes, el alcalde de San Luis, César Buitrago, lamentó que el Gobierno nacional no priorice su intervención.

“Los otros años han venido mucho de arrume. Esa zona siempre ha sido muy inestable y la autopista en esos tramos está muy deteriorada. Eso es urgente. Lo que pasa es que el gobierno nacional no ha no ha priorizado esta vida que es una vida nacional y ha habido mucho abandono de ella. Se ya no tiene esos tramos ya como de de con jornada trabajo hasta hasta perdido tiempo”, aseveró.

Para restablecer la normalidad del tránsito en la zona lo antes posible, Invías indicó que las labores de remoción se extenderán durante toda esta semana en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Por lo pronto, las vías alternas son la comprendida entre Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, y Medellín – Manizales - Bogotá.