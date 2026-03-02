En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué pasará con la guerra en Irán? El país enfrenta a una amenaza existencial, dice analista

¿Qué pasará con la guerra en Irán? El país enfrenta a una amenaza existencial, dice analista

Los bombardeos han impactado a Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países mantenían relaciones diplomáticas estables con Irán, aunque alojan bases militares estadounidenses.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán este sábado anunció el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa
Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán este sábado anunció el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa
EFE/ Isna
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad