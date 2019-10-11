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Blu Radio  / Análisis

Análisis

  • Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán este sábado anunció el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa
    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán este sábado anunció el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa
    EFE/ Isna
    Mundo

    ¿Qué pasará con la guerra en Irán? El país enfrenta a una amenaza existencial, dice analista

    Los bombardeos han impactado a Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países mantenían relaciones diplomáticas estables con Irán, aunque alojan bases militares estadounidenses.

  • Colombia_protestas_bandera_AFP.jpg
    Marchas en Colombia
    Foto: AFP, referencia
    Análisis

    El impacto de la propuesta de Asamblea Constituyente en Colombia: análisis de expertos

    Para hacer un análisis del tema, se conectó a Sala de Prensa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.

  • Invima
    Invima
    Foto: X @Invima
    Salud

    Invima evacuó 8.000 trámites por plan de choque que ordenó Tribunal Administrativo de Cundinamarca

    Asegura que esto no significó la entrada y circulación de nuevos medicamentos sin el análisis científico y técnico.

  • Toma de sangre para examen de VIH / AFP, imagen de referencia
    Blu Radio - EFE
    Mundo

    Se puede predecir qué órganos fallarán antes mediante un análisis de proteínas en la sangre

    El análisis de ciertas proteínas puede indicar los órganos que fallaran antes, según un estudio realizado, que analiza el envejecimiento progresivo y el riesgo de enfermedades.

  • Marchas Plaza de Bolívar
    Marchas Plaza de Bolívar
    Foto: Blu Radio
    Política

    “Una movilización con resultados agridulce”, analista político frente a marchas a favor del Gobierno

    Para analizar los resultados de las marchas convocadas por el Gobierno nacional, las cuales reunieron a miles de personas, se conectó Pedro Medellín Torres, analista político y académico en Sala de Prensa.

  • Gustavo Petro Hijo Nicolas.jpg
    Presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás
    Foto: AFP
    Nación

    Petro rema en aguas turbulentas por escándalo de Nicolás y la financiación de la campaña

    Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.

  • Luis Ernesto Gómez (1).jpg
    Luis Ernesto Gómez
    Foto: Blu Radio
    Nación

    "Yo sí creo que hay una gran desilusión": Luis Ernesto Gómez sobre el primer año del Gobierno Petro

    Luis Ernesto Gómez hizo referencia al proceso 8.000 en el Gobierno de Ernesto Samper y la similitud con el actual panorama político y judicial que enfrenta el Gobierno nacional

  • voz populi benedetti.jpeg
    Voz Populi
    Foto: Blu Radio
    Humor

    'Benedetti' amenaza con prender el ventilador y revelar secretos de los integrantes de Voz Populi

    En Voz Populi están los personajes de la política colombiana para reírnos de nuestra dura realidad.

  • Violencia por el conflicto armado
    Violencia por el conflicto armado
    Foto: AFP, imagen de referencia
    Política

    ¿La paz total está en crisis? La opinión de diversos sectores políticos

    Esta política de Estado de la paz total es considerada como la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para negociar y desmantelar grupos al margen de la ley.

  • Canción - referencia.jpg
    Canción - referencia //
    Foto: AFP
    Sociedad

    ¿Cómo quitarse una canción de la cabeza? Siga estos consejos para hacerlo

    Por horas e incluso días, una canción termina haciendo eco en la cabeza convirtiéndose en algo "fastidioso".

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