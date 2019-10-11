Blu Radio Análisis
Análisis
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¿Qué pasará con la guerra en Irán? El país enfrenta a una amenaza existencial, dice analista
Los bombardeos han impactado a Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países mantenían relaciones diplomáticas estables con Irán, aunque alojan bases militares estadounidenses.
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El impacto de la propuesta de Asamblea Constituyente en Colombia: análisis de expertos
Para hacer un análisis del tema, se conectó a Sala de Prensa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.
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Invima evacuó 8.000 trámites por plan de choque que ordenó Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asegura que esto no significó la entrada y circulación de nuevos medicamentos sin el análisis científico y técnico.
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Se puede predecir qué órganos fallarán antes mediante un análisis de proteínas en la sangre
El análisis de ciertas proteínas puede indicar los órganos que fallaran antes, según un estudio realizado, que analiza el envejecimiento progresivo y el riesgo de enfermedades.
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“Una movilización con resultados agridulce”, analista político frente a marchas a favor del Gobierno
Para analizar los resultados de las marchas convocadas por el Gobierno nacional, las cuales reunieron a miles de personas, se conectó Pedro Medellín Torres, analista político y académico en Sala de Prensa.
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Petro rema en aguas turbulentas por escándalo de Nicolás y la financiación de la campaña
Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.
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"Yo sí creo que hay una gran desilusión": Luis Ernesto Gómez sobre el primer año del Gobierno Petro
Luis Ernesto Gómez hizo referencia al proceso 8.000 en el Gobierno de Ernesto Samper y la similitud con el actual panorama político y judicial que enfrenta el Gobierno nacional
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'Benedetti' amenaza con prender el ventilador y revelar secretos de los integrantes de Voz Populi
En Voz Populi están los personajes de la política colombiana para reírnos de nuestra dura realidad.
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¿La paz total está en crisis? La opinión de diversos sectores políticos
Esta política de Estado de la paz total es considerada como la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para negociar y desmantelar grupos al margen de la ley.
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¿Cómo quitarse una canción de la cabeza? Siga estos consejos para hacerlo
Por horas e incluso días, una canción termina haciendo eco en la cabeza convirtiéndose en algo "fastidioso".