¿La paz total está en crisis? La opinión de diversos sectores políticos

Luego de conocerse que el Gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de 'Iván Mordisco' por el asesinato de cuatro indígenas menores de edad, este agrupación ilegal advirtió que aumentará la violencia en el país y, asimismo, el número de muertos. Poniendo en crisis la paz total que propuso el presidente Gustavo Petro.

Ante este hecho, varios sectores políticos expresaron su punto de vista sobre el futuro de esta paz total en el Gobierno nacional. Uno de los que habló fue el senador David Luna , de Cambio Radical, quien aseguró que esta política "no tiene ninguna estrategia" y recordó que desde un comienzo se advirtió que los ceses el fuego establecidos no solo con las disidencias, con el ELN y el Clan del Golfo se realizaron sin ningún tipo de verificación.

“Dijimos que esos ceses no tenían protocolos, que no se estaban atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y lo que vemos hoy es el resultado de un desorden total. Hay un comisionado de Paz que no conversa con el ministro de Defensa y donde no hay avances desde ningún punto de vista”, señaló Luna.

El senador insistió que la fuerza pública está "amarrada de manos y pies”, razón por la cual la población civil va a seguir desprotegida. De la misma forma, Luna agregó que es ilógico que avance en el Congreso una ley de sometimiento, sin siquiera saber cómo van las conversaciones “que parecen reventar”.

Por otro lado, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, afirmó que pese al levantamiento del cese el fuego bilateral, el Gobierno nacional avanza por la ruta correcta con el fin de buscar canales de negociación con los grupos armados al margen de la ley para acabar el conflicto armado que afronta el país.

“La paz requiere avanzar en la verificación de los distintos ceses al fuego para ver si se mantienen, no solamente la voluntad de paz, me parece que el presidente está actuando en consecuencia y con responsabilidad llamando la atención de hechos que son repudiables como la masacre de los menores indígenas”, señaló la congresista.

Sobre el levantamiento de los ceses al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, el ELN y el Clan del Golfo, la senadora Pizarro aseguró que: "La paz es una construcción que a veces tiene momentos en los cuales se avanza con facilidad y en otros momentos van a ser difíciles que van a requerir concertación y demostración real de la voluntad de paz”.

Pizarro señaló que la paz ha estado en crisis siempre y manifestó que por el contrario es la primera vez que se plantea un reto que permite superar las dinámicas de la guerra y las dinámicas del conflicto armado.

“Hay sectores guerreristas que son precisamente los sectores de oposición que han vivido de la guerra y que han construido su poder muchas veces por el conflicto armado colombiano y para ellos es más conveniente que Colombia siga desangrándose”, puntualizó Pizarro.

Finalmente, el senador Alfredo de Luque, del Partido de La U, consideró que debido al rompimiento de los diálogos con las disidencias y con otros grupos criminales pone de presente evaluar si es necesario presentar un proyecto de ley de sometimiento a estos grupos.

“La paz total está en crisis, no solo por el Gobierno sino por los mismos delincuentes que quieren hacer parte de ella, salieron manifestaciones de ambos lados diciendo que el proceso está roto, entonces me pregunto si es necesario un proyecto de sometimiento en estos momentos”, añadió.

