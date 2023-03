‘Mi Muchacho’, la canción que ‘Petro’ de Voz Populi le dedicó a su hijo Nicolás

Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que él no crio a su hijo Nicolás Petro porque durante esos años se encontraba en la clandestinidad y escondido de las autoridades, declaraciones dadas en el marco de la polémica que hay por las revelaciones de su exnuera Day Vásquez, en Voz Populi se hizo una dedicatoria especial al ritmo de ‘Mi Muchacho’, la canción de Diomedes Días.

Y es que el presidente Petro dijo: "Él se crio en Córdoba, estudió allá e hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad". Así lo manifestó en diálogo con la revista Cambio.

Dedicatoria de ‘Petro’ de Voz Populi a su hijo Nicolás

A ese muchacho que yo quiero tanto… (HABLADO) Bueno, no tanto

Ese que recibí ya estando criado

Yo nunca le enseñé

A hacer con gente extraña malos tratos

Y después de tener listos los fajos

Contárselo a la ex.

No se parece nada al papá,

Pues no le da ni pena

Recibir plata y no consignar

Habiendo transferencias.

La culpa se la tienen que echar

A la mamá, el abuelo y la abuela

Que nunca le jalaron la oreja

Cuando una billetera esculcaba,

Cuando las vueltas nunca entregaba,

Y les cobraba hasta un domicilio.

Cuando se iba sin pedir permiso

Cual Judas a recoger monedas.

Y hoy veo en Nico Petro mi.. ‘Jum-jum’

Todavía las costumbres aquellas

(…)

Y el ejemplo mío es mi viejo

Y el ejemplo tuyo… ‘Jum juuuum’

Y el ejemplo mío es mi viejo

Y el ejemplo tuyo… ‘Jum juuuum’