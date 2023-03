Petro dice que no crio a Nicolás y reiteró que la Fiscalía tiene garantía en la investigación

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, está en el ojo del huracán a raíz del escándalo que destapó su exesposa Day Vásquez, el cual lo involucra con clientelismo, corrupción y obtención de dineros de dudosa procedencia, luego de tener una serie de reuniones con más de 17 personas antes, durante, y después de las elecciones presidenciales del 2022.

En las últimas horas, se conoció una entrevista en la que el mandatario de los colombianos rompió su silencio para hablar sobre su relación con su hijo mayor Nicolás Petro, el cual ha sido el principal tema de conversación en diferentes sectores políticos.

En el relato que se conoció, el mandatario indicó que conoció a su hijo Nicolás mientras que estaba en la cárcel y que, desde ahí, pasó un tiempo sin tener alguna relación con él, esto con el fin de proteger su vida.

En la entrevista, Petro también aseguró que mientras estaba viviendo en la clandestinidad y escondido de las autoridades, vivió en una habitación por un año con su exesposa Katia y con su hijo en Bucaramanga, pero que luego se separó de su primera familia porque creía que era un riesgo para la vida de su hijo.

Sin embargo, el mandatario indicó que estuvo ausente durante la niñez de Nicolás y por eso no aportó en su crianza ni en su formación, ya que se fue a vivir a la costa atlántica.

"Él se crio en Córdoba, estudió allá e hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad", mencionó el presidente en diálogo con la revista Cambio.

Por otra parte, el mandatario aseguró que estuvo en Barranquilla y durmió en el apartamento de Nicolás, pero nunca levantó sospechas de una supuesta relación con narcotraficantes.

“Yo fui a un apartamento donde él vivía y una vez dormí ahí, fue en Barranquilla. Era pequeño y no me llamó la atención. Era un apartamento normal. Un apartamento pequeño donde vivía con su exesposa Day”, manifestó.

Asimismo, reveló que el único de sus hijos que se ha interesado por la política es Nicolás Petro, quien arrancó su vida política en la ciudad de Barranquilla, luego de estudiar en la universidad.

“La mamá siempre me hablaba de preocupación, pero yo creí que era preocupación de toda madre. A veces el ambiente en el Caribe en relación con la política no es bueno, porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa”, dijo Petro.

A su vez, aseguró que nunca se metió en la relación personal de sus hijos, pero con el paso de los años la expareja sentimental de su hijo Day Vásquez, alerta de lo que estaba ocurriendo en una conversación que sostuvo y en la que le comentó algunos detalles que también expuso en la prensa.

“Lo que hice fue tomar medidas de prevención, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas, ni siquiera como presidente. Institucionalmente, es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías para este tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo”, dijo el mandatario de los colombianos.

Incluso, manifestó que: “El mismo día que hablé con Day y que me alertó, en una reunión del consejo de ministros, tomé la decisión de advertirles a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo y otra persona que ya no recuerdo el nombre. Pero por prevención, no porque tuviera certeza. Luego tomé la decisión de hacer público lo que la Fiscalía investiga”.

En la misma conversación, el mandatario se pronunció sobre su hermano, Juan Fernando Petro, a quien ya se presentó ante la Fiscalía y ha entregado una versión sobre la investigación que adelanta el órgano de control.

“Él ya había ido a la Fiscalía y ya está en un proceso. Simplemente reafirmé que la Fiscalía tiene todas las garantías de parte de nosotros para hacer su investigación. Aquí es diferente, no es que se podría abrir un proceso, porque él fue y declaró en un proceso que lleva alrededor de información de prensa, que tiene que ver con rumores que yo, la verdad, ahí no tengo más que rumores”, aseguró Petro.

Asimismo, habló sobre cómo se conoció se hermano Juan Fernando con el hoy alto comisionado de paz, Danilo Rueda.

“En una reunión, mi hermano se encontró con Danilo y le pareció interesante el trabajo de la fundación, como para recuperarla desde el punto de vista de su trabajo, la justicia restaurativa. Ahora es una línea del Gobierno en justicia y es una línea mundial. La justicia restaurativa es lograr que el victimario repare a la víctima. Entonces, cuando sale el artículo periodístico sobre mi hermano es que me doy cuenta del tema”, explicó.

Incluso, aseguró que durante la campaña conoció el nombre del abogado Pedro Niño, a quien no le gustaba su presencia luego del escándalo de lo que se conoció del pacto de la picota.

“Él no me gusta, solo lo vi una vez, ya después del hecho público, porque yo me reuní con ellos. El informe periodístico terminó cambiando la historia, porque no era el trabajo de 20 años de Danilo Rueda”, aseveró.

