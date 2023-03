"Me aburrí": regaño de Petro a funcionarios por demora en reubicación de damnificados por invierno

El presidente Gustavo Petro llegó hasta Rosas, Cauca, para la apertura de 'Conexión Vía Panamericana', la ruta alterna entre Cauca y Nariño. Esto se da después del derrumbe en la región que mantuvo incomunicada a buena parte del suroccidente del país: "Es una obra provisional, una etapa de las soluciones a largo y mediano plazo que son más poderosas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, desde allí, el presidente Gustavo Petro le llamó la atención a funcionarios de su Gobierno porque, según él, son más de 220 familias que no han tenido solución de reubicación por la ola invernal. El jefe de Estado dijo que si se piensa en 10 hectáreas, en promedio, se necesitaría una hacienda de más de 2.200 hectáreas, pero señaló que hasta el momento no se ha dado respuesta a la población.

“Yo creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia, para eso se hizo una ley en el año 2012”, reclamó el mandatario.

Petro advirtió que si esa ley no se aplica, pues no va a haber rapidez en la solución de los damnificados: “El presidente está pidiendo que se aplique la ley, yo llevo repitiendo esto meses, creo que si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no logra que los funcionarios de base, los que están en el territorio, no la trabajan, la estudian, la ensayan, yo creo que la ley de 2012 no ha sido estrenada, llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno”.

“Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, recriminó el presidente.

Gustavo Petro, también, llamó la atención del Banco Agrario por no haber sido el primero en anunciar la reducción en las tasas de interés: “No debió haber sido Bancolombia el primero, que fue quien lo hizo, sino el banco Agrario que es público y que todos los de la junta son funcionarios. Cómo así que el presidente dice una cosa y se quedan ahí miedosos, en cambio viene el privado y toma la oportunidad y lo hace de una, eso se llama ganar privados porque los primeros bancos ganan clientes”.

