El impacto de la propuesta de Asamblea Constituyente en Colombia: análisis de expertos

La reciente propuesta del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente ha generado un intenso debate en el panorama político. Según el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, esta idea es una distracción innecesaria que no aborda los problemas reales del país.

Para hacer un análisis del tema, se conectó a Sala de Prensa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.

En la conversación con Juan Roberto Vargas, compartió esta preocupación, destacando que la propuesta carece de viabilidad temporal y respaldo político.

Viveros recordó que la constituyente de hace 33 años surgió de un movimiento ciudadano amplio y consensuado, muy diferente a la situación actual donde una asamblea podría estar influenciada por ideologías partidistas. Además, subrayó la sobrecarga legislativa existente y la falta de avances en proyectos importantes, lo que hace improbable que una nueva constituyente sea viable.

“A mi me parece que los tiempos para sacar adelante eso no le dan. Y lo otro podría terminar siendo esto una asamblea, la chilena, como una asamblea totalmente ideologizada, partidista, que lo que terminó fue enredando a Boric y no sacando adelante el proyecto que pretendía. Fracaso diferente, claro, porque es diferente a la de hace 33 años”, señaló.

Además agregó que “esa asamblea fue el origen de otra cosa que el país tenía como deuda histórica después de una Constitución que duró casi 100 años de vigencia. Entonces son momentos diferentes donde hay un gobierno que quiere vender la idea que para resolver los problemas del día a día hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente”.

Germán Vargas Lleras, quien ha expresado apoyo a la idea, parece estar buscando posicionarse como un opositor fuerte al gobierno de Petro, mientras que otros líderes políticos permanecen en silencio.

“En un recorrido le fue bien como ministro del presidente Juan Manuel Santos, pero creo que en la presentación de él en sociedad, al sacar esa idea de la Asamblea Nacional Constituyente, se está presentando muy mal ante unos sectores donde tiene que extender puentes antes de tratar de imponer una constituyente. Creo que se equivocó el doctor Juan Fernando Cristo, en la presentación en sociedad de su Ministerio. Debió, en mi opinión, comenzar con mucha más cautela. Primero, convocando a algunos sectores para ver cuáles son los problemas que hay que sacar en materia legislativa, pero no soltar”, agregó.

Para finalizar, agregó que el ministro debería estar pensando, por ejemplo, cómo resolver el problema de la implementación de los acuerdos de paz.

