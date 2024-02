Queremos territorializar los diálogos, que nos escuchen: gobernadora del Chocó sobre acuerdos de paz

La seguridad en el departamento del Chocó atraviesa un momento muy difícil. A raíz de los acuerdos de paz con el ELN , este fin de semana la Procuraduría General de la Nación pidió protección para 27.000 personas y señaló que esta prórroga de cese al fuego con el Eln no es compatible con esas acciones.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, dijo en Mañanas Blu con Camilia Zuluaga que dicho cese al fuego no cobija a la población civil.

"El acuerdo no se trata de un cese de hostilidades contra la población civil, sino un cese al fuego contra la fuerza pública, es decir, que no habrá combates contra Ejército y Policía. Hay 27.000 personas que llevan padeciendo, no solamente el miedo, sino el terror que implica que un actor armado dé la orden de no moverse. Eso impacta en temas de salud, seguridad alimentaria, comercio y la movilización general de la gente", aseguró la mandataria.

Asimismo, Córdoba dijo que un confrontación del ELN con el Clan de Golfo también está afectando a la población civil.

"Lo que dicen es que están en una confrontación con el Clan del Golfo, pero quien está en la mitad de esa confrontación claramente la comunidad, a quien le están dando la orden de confinarse porque no responden por su seguridad o no responden por lo que pueda pasarles. Si bien las directrices no están orientadas a atacar a la comunidad, esta se está viendo hoy perjudicada por esta directriz", enfatizó.

Por ello, la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba pidió que el departamento haga parte de las conversaciones con el ELN .

"Estamos a favor de la paz y realmente queremos que salga bien, pero no podemos negar el hecho de que en este tipo de discusiones hay que escuchar a la gente de la comunidad. Nosotros queremos territorializar estas conversaciones, queremos que la realidad que está viviendo la gente, los líderes de la comunidad, se sepa. Nosotros tenemos toda la buena voluntad de hacer parte, queremos territorializar los diálogos, que intentemos, desde lo técnico, una comisión que se pueda desplazar hasta la zona para escuchar a los líderes y pueda determinar realmente cuál es el alcance de todo", explicó la mandataria.

