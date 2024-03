Todo un debate se ha generado en el país por cuenta de la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Germán Vargas Lleras sorprendió con su punto de vista sobre la iniciativa.

"La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea", afirmó el presidente al compartir el discurso en el que hizo el polémico anuncio, calificado como un "globo" de distracción por diversos sectores porque el apoyo legislativo y popular de Petro va mermando.

En su mayoría, la oposición le cayó con críticas sobre la propuesta que la calificaron como un camino del presidente Gustavo Petro para relegirse.

Sin embargo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a diferencia de la demás oposición, se declaró en acuerdo con la propuesta, que de hecho la ve como una vía para mejorar el país, así lo declaró en Mañanas Blu.

"En esta iniciativa me parece formidable y realmente muy oportuna. Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al gobierno a ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia", dijo.

En ese sentido, aseguró que estaría dispuesto a ser constituyente.

"Si propone una asamblea constituyente, tomémosle la palabra y nos dedicamos en lo que resta del mandato del doctor Petro a darle curso a esta constituyente y a elegir a los constituyentes", dijo.

Pero es que yo creo que a un mecanismo extraconstitucional vamos a llegar tarde que temprano y mejor empezar desde ahora y que no nos sorprendan el año entrante. A propósito de eso, doctor Vargas, le quería hacer la última pregunta. Muchas personas están diciendo que esta jugada de Petro, de la Constituyente, es pensando en las elecciones del 2026.

"Me preguntan es si yo participaría y me haría elegir de constituyente y a eso le respondo que sí, aunque eso esté sometido a lo que ya les ocurrió a los anteriores constituyentes, que era la no posibilidad de presentarse a ninguna elección siguiente. A una constituyente claro que me presentaría y pondría todo mi concurso y mi grano de arena para lograr que en el país se conformaran unas mayorías que permitan retomar el rumbo que ha tenido este país", finalizó.

