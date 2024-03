Constituyente no puede hacerse en cabildos abiertos como lo plantea Petro: presidente del Senado

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y, esta vez, le respondió específicamente al presidente del Senado, Iván Name, quien es una de las voces que se opone firmemente a esta propuesta a la que llamó “inconstitucional”. Esto, luego de que el jefe de Estado comentara que el “prejuicio está desatando la histeria en quienes creen que no es democracia” convocar al pueblo a decidir sobre "lo fundamental" en Colombia.

En la misma publicación, el presidente Petro citó al Congreso, explicando que es este órgano el que tendrá la autoría o decisión en el momento debido para llamar a una constituyente. Name no dudó en comentar que, al parecer, el mandatario “amaneció pensando o recordando que una Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por una ley que el Congreso apruebe”.

“El presidente Petro se ha inventado una vía que no es la constitucional para una Asamblea Nacional Constituyente, que es un tema muy serio. Eso no se puede hacer en los cabildos o en las plazas o en recintos que imagine un presidente en su fervor reformista, que ese lo tenemos todos. Lo que pasa, le voy a recordar, es que, aunque no es el país ideal, es una República bicentenaria democrática y aquí no puede venir nadie, ni siquiera un presidente de la República, a imaginarse un camino, un trazado anticonstitucional y que, por supuesto, atenta contra la contra la democracia y las instituciones”, sentenció.

Además, el presidente del Senado mencionó que el presidente Petro interpretó de manera equivocada sus comentarios sobre la seguridad democrática, pero agradeció que se tomara el tiempo de hacer referencia a ellas este martes.

“Yo no insinúo, yo digo las cosas y cuando hablé del tema de nuestra seguridad democrática lo hice de manera directa y espero que eso también sea una advertencia democrática del camino que hay que recorrer”, precisó.

No es un golpe de Estado

A la pregunta sobre si una constituyente significaría el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones presidenciales, Iván Name enfatizó que una Asamblea Nacional Constituyente es una opción legítima cuando “se tramita de acuerdo con la ley y a la Constitución”. Sin embargo, no consideró conveniente hacer una en este momento. Asimismo, aclaró que nunca hizo un llamado a un golpe de Estado.

“No hice ningún llamado a las fuerzas armadas. Lo que hice fue una reafirmación democrática en su profesionalismo y en su vigilancia, por supuesto, al orden que debe mantenerse por sobre todo tipo de desvarío o extravío. Así que no estoy insinuando ni golpes de Estado ni cierre del Congreso por la fuerza, sino recordando, primero, que somos una República bicentenaria y democrática y, segundo, que tenemos unas fuerzas armadas que son de la Nación. De ahí en adelante todo puede pensarse y todo puede interpretarse. Yo dije una cosa concreta y no insinúe nada”, mencionó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: