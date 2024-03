“No aceptaremos presiones del Gobierno”: congresistas denuncian amenazas e intimidaciones

Durante la sesión Plenaria del Senado de este lunes 18 de marzo de 2024, los ocho senadores de la comisión séptima del Senado de la República de Colombia que suscribieron la ponencia de archivo de la reforma a la salud, refirmaron su apoyo al hundimiento de la iniciativa del Gobierno nacional, destacando su compromiso con la salud del pueblo colombiano.

Sin embargo, en medio de la intervención, los senadores denunciaron presiones y amenazas y acciones, según ellos, de sectores cercanos al Gobierno que buscan apartarlos del debate.

“Son inaceptables los perfilamientos y amenazas, de los cuales ha sido objeto la senadora Norma Hurtado, quien se sumó con su firma al bloque mayoritario. Otros de nosotros hemos recibido graves intimidaciones en las redes sociales, lo cual hace más difícil nuestra presencia en el territorio. El ambiente polarizado ha hecho que se diluyan los argumentos y se pase a los agravios. El tono del discurso del presidente Gustavo Petro, pronunciado en Cali, ante centenares de indígenas, en el cual propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, es una amenaza a la división de poderes, poniéndole el “INRI” que él ha mencionado al Congreso de la República y la Rama Judicial”, señala el comunicado leído por la senadora Berenice Bedoya.

Los senadores también criticaron la falta de diálogo y concertación por parte del Gobierno y reafirmaron su responsabilidad de tomar decisiones técnicamente acertadas en favor de todos los colombianos, por lo que exigen un mejoramiento y fortalecimiento del sistema de salud a través de consensos con todos los actores involucrados.

“No vemos cuál es la concertación que propone el Gobierno, cuando convocan a un desayuno, no a todos los 14 integrantes de la Comisión Séptima, sino a quienes ellos consideran menos críticos. Ese desayuno se descartó desde el mismo momento en que fuimos expuestos como «traidores del pueblo», cuando, tanto el Presidente de la República, como nosotros, fuimos elegidos por el voto popular”, finaliza el comunicado.

"El hecho de que hoy los senadores no tengan, y de hecho aquí nos han llamado es amenazar, amedrentar por las redes, bien sea porque firmaron el archivo o porque estemos defendiendo. Entonces yo creo que hoy hay un tema que nosotros estamos pidiendo desde la Comisión y es de garantías en nuestra integridad y en nuestra seguridad, porque no puede ser que el hecho de defender una iniciativa o una ideología o una postura en la Comisión no puede poner en riesgo ni nuestra integridad ni nuestra vida", señaló por su parte la presidenta de la Comisión y senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta.