Campesinos protestan en el Atlántico para pedir inclusión en una reforma agraria integral

Inconformes por la no inclusión de las necesidades del agro del Atlántico en el plan de desarrollo del Gobierno, los campesinos, pequeños agricultores, trabajadores rurales, colectivos de mujeres rurales, cooperativas agrarias y diferentes grupos étnicos, protestarán para pedirle al Gobierno nacional que priorice al departamento del Atlántico en la Reforma Agraria Integral y cumpla con las demandas socio-económicas del sector.

Así lo confirmó César Goenaga, líder campesino y uno de los que encabeza la convocatoria, quien aseguró que, aunque no es una protesta en contra del Gobierno, le harán saber que en el Atlántico sí hay un movimiento campesino consolidado que necesita tierra para cultivar.

En este sentido, indicó que buscarán organizarse para que sea el mismo Gobierno el que abra la puerta de incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de una mesa de diálogo territorial que solicitan con el mismo presidente Gustavo Petro.

"Aquí en el Atlántico no están entregando tierras porque supuestamente no hay campesinos y si no hubiese campesinos nosotros no estuviéramos marchando y organizándonos con el fin de visibilizarnos. Nosotros no estamos en contra del Gobierno", indicó Goenaga.

Publicidad

Según explicó este líder campesino del departamento del Atlántico, los puntos de concentración para las tomas pacíficas se darán sobre gran parte de la Vía Oriental, a la altura de los municipios de Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera.

Asimismo, también se prevén bloqueos en un tramo de la vía Al Mar, entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena; a lo que se suman concentraciones en la Vía Cordialidad, incluyendo 'tomas' intermitentes en municipios como Galapa y Baranoa.

Publicidad

Insisten en que no es una protesta en contra del gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que desde este lunes arranca la agenda del mandatario en el Caribe, donde estará escuchando las reclamaciones de diferentes sectores de Sucre, Córdoba y Bolívar, para adelantar programas de apoyo a las necesidades de la comunidad.