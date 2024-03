“A Gustavo Petro no le gusta gobernar, le gusta dar discursos”: Luis Guillermo Vélez

La alta posibilidad de que la reforma a la salud, proyecto bandera del presidente Gustavo Petro se hunda por cuenta de la ponencia mayoritaria de archivo respaldada por nueve congresistas de la Comisión, tiene a los integrantes del Gobierno buscando caminos para salvar la reforma a la salud.

Luis Guillermo Vélez, exdirector de Supersociedades, habló en Sala de Prensa Blu y entregó su perspectiva sobre la gestión política actual en Colombia, centrándose en la figura del presidente Gustavo Petro y la controvertida reforma a la salud en el país.

Pues yo creo que el síntoma más importante el virtual hundimiento de la reforma a la salud está o se le dieron los santos óleos, eremos ya si se entierra definitivamente, pero creo que esto demuestra o está mostrando un fraccionamiento todavía más profundo, una fractura más profunda en la coalición de Gobierno, en esas mayorías que el Gobierno había logrado Señaló Vélez.

Y agregó que "Hay una serie de partidos que se han venido distanciando del Gobierno, empezó con una con una coalición muy robusta. Al principio estaba el Partido Conservador, estaba el Partido Liberal, estaba el partido. Mira, estaba el partido de la U y estos partidos poco a poco se han venido desgranando de esa coalición. Primero fue el Cambio Radical que pasó de la independencia a la oposición, después el Partido Liberal, que ha dicho que va a ser independiente o es independiente ya del Partido Conservador y ahora llega el momento de la verdad en la Comisión Séptima del Senado. Son catorce partido congresistas y no logran armar una ponencia mayoritaria la gente del Gobierno, porque no ceden a las peticiones de los parlamentarios y porque no hacen los consensos".

Se refirió también a la imposibilidad de este Gobierno de hacer consensos, pues no convocan a quienes no están en esa coalición y la polarización que cada vez está mas marcada en el país, tanto que las ideologías, según él, están muy marcadas.

"Totalmente. Hay una inmensa rigidez ideológica, creo yo, que empieza por el presidente y se transmite a todo su gabinete. No dejan cambiar una coma, no modifican absolutamente nada. Es todo o nada de los proyectos de ley. Es exactamente como ellos quieren. Y la verdad del asunto es que el trámite de una ley es un proceso de transacción, de concertación. El Gobierno no tiene o el Pacto Histórico no es un grupo mayoritario"

¿En este Gobierno la mermelada no funciona?

Vélez expresó su opinión sobre el estilo de liderazgo de Petro, afirmando que el mandatario parece más inclinado hacia la oratoria que hacia la verdadera acción gubernamental. Según Vélez, Petro muestra una preferencia por los discursos en lugar de centrarse en la labor de gobernar.

"Lo de la mermelada no es solamente la mermelada. Esto es bien importante. Sí, siempre ha habido transacciones políticas de puestos y, en fin, cosas de ese estilo. Eso siempre se ha dado, pero eso tiene un límite y ese límite está básicamente en uno las posiciones ideológicas de los parlamentarios. En el caso en particular de la reforma de la salud, no hay ninguna encuesta en Colombia que haya mostrado que que menos del 70% de la gente no quiere la reforma. O sea, la mayoría de la gente sabe que hay un que hay problemas con el sistema de salud, pero no quieren que haya una demolición del sistema y lo han manifestado de todas las formas", enfatizó.

Vélez considera que se ha dado demasiado tarde y la falta de flexibilidad y consenso ha llevado a que nueve parlamentarios pidan el archivo de la ponencia. Aunque el gobierno ha manifestado su apoyo al texto alternativo propuesto por Fabián Díaz, Vélez considera que es demasiado poco y demasiado tarde para lograr la concertación. En cuanto a la estrategia de campaña del presidente Petro, Vélez señala que adelantar la campaña electoral para elegir un sucesor mientras se está en el gobierno es una estrategia arriesgada.

Destacó que Petro se siente más cómodo dando discursos y siendo un opositor, pero que el gobernar requiere habilidad política, flexibilidad y capacidad de construir consensos. Además, reflexionó sobre la falta de apoyo popular a las reformas propuestas por el presidente Petro y los impactos políticos y sociales de la falta de medicamentos y recursos en el sistema de salud.

"Él fue siempre opositor y uno no ve al presidente cómodo gobernando. Este es un presidente que no le gusta gobernar y es que gobernar es mirar los detalles, es hacer concertación. Algo muy importante es escoger las peleas. Es buscar resultados a través de la transacción de ideas. Al presidente Juan Santos le gustaba gobernar, por ejemplo, el presidente Uribe le gustaba gobernar, uno podría decir que el presidente Pastrana no le gustaba mucho gobernar y claramente a Gustavo Petro no le gusta gobernar, a él le gusta dar discursos, le gusta ser un contradictor. Entonces yo creo que él se siente muy cómodo en ese escenario, pero creo que ese escenario es muy malo para él y muy malo para el país", concluyó.

