¿Qué pasará con la reforma a la salud?: Sala de Prensa Blu, 17 de marzo de 2024

Este domingo, 17 de marzo, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo Luis Guillermo Vélez, ex director de supersociedades, político y economista quien estuvo hablando sobre la situación del país en el panorama de las reformas.

“Esos partidos poco a poco se han venido desgranando de esa coalición. Primero fue el Cambio Radical que pasó de la independencia a la oposición, después el Partido Liberal que ha dicho que va a ser independiente o es independiente ya, el Partido Conservador, y ahora llega el momento de agarrar la Comisión Séptima del Senado. Son 14 congresistas y no logran armar una ponencia mayoritaria" Dijo.

Comentó que no ceden a las peticiones de los parlamentarios, porque no hacen los consensos, el Gobierno no da flexibilidad, se radica una ponencia con 4 senadores y los opositores arman una mayoría.

Además estuvo Heráclito Landinez, representante a la Cámara, para hablar sobre la semana y las reformas del presidente, quién se mostró muy confiado en que las iniciativas del Gobierno pasarán.

"El ministro del Interior tiene que hacer más presencia en el Congreso en los debates que se están desarrollando en varios campos, por ejemplo las nociones de censura del ministro de Salud y el ministro de Defensa, no vi al señor ministro del Interior, tiene que estar ahí a nombre del Gobierno, a nombre del equipo del Gobierno, y no estuvo"

