"Yo no lo veo tan mal": delegado para diálogos con ELN sobre decisión de Comuneros del Sur

La polémica surgió luego de que en conversación exclusiva con Blu Radio, el jefe guerrillero 'HH' retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la dejación de armas en Nariño.

Sobre esta situación hablaron delegados tanto del ELN como del Gobierno Nacional en Medellín, "esto tiene dos partes, una parte, el componente que tiene que resolver el Gobierno Nacional en sus dinámicas concretas de lo que ha estado haciendo, y otra parte que tiene que resolver la distancia nacional del ELN frente a su militancia", manifestó Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN.

Y es que alias 'HH' dijo que al interior del frente Comunero del Sur hay unidad de mando y por eso aceptaron participar en los diálogos regionales que propuso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno.

Precisamente sobre la posible separación de los Comuneros del Sur y el ELN, esto dijo el coronel (r) Álvaro Matallana, delegado de la Presidencia para los diálogos.

"Si fueran expulsados, a mí me parece que tiene que la respuesta a una política de paz total, entre comillas, porque no es el mejor término, pero sí el de recibir, acoger. Yo por eso no lo veo tan mal tampoco, yo lo veo obviamente en otra visión y desde otro punto de vista hacia la paz, hacia una línea verde", indicó Matallana.

Esta situación y otras más han generado que según Cuéllar haya una crisis en los diálogos y que por ello ambas delegaciones están implementando estrategias para que no sean “pañitos de agua tibia” y que realmente haya un avance.

No obstante, desde el Gobierno Nacional en representación de Matallana asegura que entiende los "celos" del ELN, pero que ir a las regiones es el fin que debe tener los diálogos de paz.

Por ello dice el coronel (r) que, "yo he tenido siempre, ni siquiera la esperanza, sino la seguridad, de que vamos a tener un éxito en el proceso. Lo que pasa es que el proceso de por sí genera unas lógicas y antagonismos inaceptables muchas veces para cualquiera de las dos partes, como cualquier otra negociación política, especialmente y más en la seguridad. Pero esas lógicas las hemos superado, me parece que en forma brillante".

Finalmente, desde el ELN aseguran que 'Pablo Beltrán' ha manifestado que no asumen ningún compromiso que no puedan cumplir y que lo que quieren es avanzar con la celeridad que se pueda desarrollar el proceso, pero con la rigurosidad en donde se pueda concretar que los acuerdos se vayan cumpliendo.