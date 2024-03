Gustavo Petro propuso a Mincultura declarar el "Monumento a la Resistencia" como monumento nacional

En medio de la visita que hizo el presidente Gustavo Petro, a Cali, en donde sostuvo un encuentro con comunidades indígenas y campesinas, el máximo mandatario hizo una nueva propuesta que generó controversia.

En su intervención cuestionó por qué el Ministerio de Cultura no ha declarado como monumento nacional la figura de la mano que fue construida en Puerto Rellena.

"Bueno, ¿Y por qué el Ministerio de Cultura del gobierno del cambio no lo declara como monumento nacional? La historia se hace así o no se hace, o somos simplemente espuma o somos huracán en la historia", dijo el presidente de Colombia.

En ese sentido, reitero que la idea es reconocer con el monumento la lucha que han tenido las comunidades a través del tiempo y que sería honrar a un grupo poblacional multiétnico.

Publicidad

"Si los monumentos nacionales se decretan materiales porque son parte de nuestra historia, muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados, como una imagen como el Belalcázar esclavista derribado, le costó tanto a la oligarquía ver, no se sentía representada en los indígenas que tumbaban al conquistador y la esclavitud, se sentía representados eran en el esclavista blanco que caía con su caballo por la fuerza del pueblo", dijo Petro.

Por otra parte, argumento que los funcionarios de su gobierno deben ser los primeros en dar el primer paso del cambio.

Publicidad

"A mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía, porque es que si los funcionarios no son rebeldes en este gobierno no funcionan", señaló el mandatario.