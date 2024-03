Partido Conservador responde a propuesta de Petro de una asamblea constituyente

El Partido Conservador se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de una asamblea constituyente si no se aprueban las reformas en el Congreso. La colectividad manifestó su respaldo a la Comisión Séptima del Senado y aseguró que no cambiará su posición.

El Partido Conservador no se dejará presionar por vías de hecho frente a las reformas. Tenemos posiciones claras que hemos estudiado en bancada, tenemos el oído en el pueblo colombiano, sabemos los que les conviene y así seguiremos actuando. Expresamos nuestro respaldo a los miembros de la comisión séptima del senado y al señor presidente del Congreso Expresó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

El llamado de Cepeda también fue acompañado por un mensaje en la cuenta de X del partido: “El Congreso de la República es una rama del poder independiente, con funciones constitucionales claras, que representa la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Nuestra bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho. Tenemos muy claro lo que hoy reclaman los colombianos desde las regiones y bajo ese mandato actuaremos para recuperar el orden”.

El Congreso de la República es una rama del poder independiente, con funciones constitucionales claras, que representa la voluntad del pueblo expresada en las urnas.



Nuestra Bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho. Tenemos muy claro lo que hoy reclaman… — Partido Conservador (@soyconservador) March 18, 2024

El mensaje de Efraín Cepeda llegó antes de que el presidente del Congreso, Iván Name, también se pronunciara sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Name lo invitó a radicar la ley que convoca la constituyente, "como es el mandato constitucional", y no a "inventarse caminos".

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría la asamblea constituyente, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. (…) Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño”, dijo en plenaria el senador Name.