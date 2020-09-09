-
El impacto de la propuesta de Asamblea Constituyente en Colombia: análisis de expertos
Para hacer un análisis del tema, se conectó a Sala de Prensa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.
Petro rema en aguas turbulentas por escándalo de Nicolás y la financiación de la campaña
Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.
"Negociación no va a ser demorada, está avanzada hoja de ruta”: senador sobre conversaciones con ELN
El senador Ariel Ávila se conectó a Sala De Prensa para hablar sobre la reanudación de las conversaciones con esta guerrilla.
“En Colombia oferta de anticonceptivos es variada, hay opciones genéricas”: directora de Oriéntame
María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame, explicó en Sala de Prensa por la implicación de la escasez de píldoras anticonceptivas en Colombia.
Petro tendrá capacidad de consolidar mayoría para sacar gran número de reformas: experta en política
Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Externado, habló de la conformación del gabinete del presidente Gustavo Petro.
“No creo que privatizarlas sea la solución”: directora del Movimiento Cárceles al Desnudo
Esmeralda Echeverry, directora del Movimiento Cárceles al Desnudo, se conectó a Sala de Prensa para hablar sobre la crisis carcelaria en el país.
“Entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN muestra que se está pensando en guerra”: analista
La analista María Teresa Aya habló en Sala de Prensa Blu sobre la cumbre de la OTAN y sus implicaciones en la geopolítica mundial.
Cumplimiento y legalidad: ejes del buen gobierno corporativo de Indra en Colombia
Indra se ha enfocado en adaptar un conjunto de prácticas que han dado paso a la consolidación de un gobierno corporativo que promueve la tolerancia cero con las irregularidades.
Inauguran zona gastronómica en el Gran Malecón
Este nuevo espacio busca reflejar la biodiversidad que caracteriza a Barranquilla.
15 de julio de 2020 - Mesa BLU, programa completo
Noticias, análisis, personajes y opinión con Vanessa de la Torre en las noches de BLU Radio.