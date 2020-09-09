En vivo
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Análisis

Análisis

  Marchas en Colombia
Foto: AFP, referencia
    Marchas en Colombia
    Foto: AFP, referencia
    Análisis

    El impacto de la propuesta de Asamblea Constituyente en Colombia: análisis de expertos

    Para hacer un análisis del tema, se conectó a Sala de Prensa, Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio.

  • Gustavo Petro Hijo Nicolas.jpg
    Presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás
    Foto: AFP
    Nación

    Petro rema en aguas turbulentas por escándalo de Nicolás y la financiación de la campaña

    Petro fue elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres políticas del país, donde abundan formas de corrupción tales como tráfico de influencias, celebración indebida de contratos y robo del dinero público, pero sus alianzas con políticos tradicionales acabaron pasándole factura.

  • guerrilleros del ELN en arauquita 2.jpg
    Guerrilleros del ELN
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Análisis

    "Negociación no va a ser demorada, está avanzada hoja de ruta”: senador sobre conversaciones con ELN

    El senador Ariel Ávila se conectó a Sala De Prensa para hablar sobre la reanudación de las conversaciones con esta guerrilla.

  • Anticonceptivos referencia
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Análisis

    “En Colombia oferta de anticonceptivos es variada, hay opciones genéricas”: directora de Oriéntame

    María Mercedes Vivas, directora de Oriéntame, explicó en Sala de Prensa por la implicación de la escasez de píldoras anticonceptivas en Colombia.

  • Alejandro Gaviria y Gustavo Petro Foto AFP.jpg
    Alejandro Gaviria y Gustavo Petro //
    Foto: AFP
    Análisis

    Petro tendrá capacidad de consolidar mayoría para sacar gran número de reformas: experta en política

    Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Externado, habló de la conformación del gabinete del presidente Gustavo Petro.

  • carcel tulua lu radio.jpeg
    Cárcel de Tuluá
    Foto: Blu Radio
    Análisis

    “No creo que privatizarlas sea la solución”: directora del Movimiento Cárceles al Desnudo

    Esmeralda Echeverry, directora del Movimiento Cárceles al Desnudo, se conectó a Sala de Prensa para hablar sobre la crisis carcelaria en el país.

  • Cumbre de la OTAN
    Cumbre de la OTAN
    Foto: AFP
    Análisis

    “Entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN muestra que se está pensando en guerra”: analista

    La analista María Teresa Aya habló en Sala de Prensa Blu sobre la cumbre de la OTAN y sus implicaciones en la geopolítica mundial.

  • in
    Análisis

    Cumplimiento y legalidad: ejes del buen gobierno corporativo de Indra en Colombia

    Indra se ha enfocado en adaptar un conjunto de prácticas que han dado paso a la consolidación de un gobierno corporativo que promueve la tolerancia cero con las irregularidades.

  • Gran Malecón Barranquilla
    Gran Malecón. Foto: Alcaldía de Barranquilla
    Análisis

    Inauguran zona gastronómica en el Gran Malecón

    Este nuevo espacio busca reflejar la biodiversidad que caracteriza a Barranquilla.

  • 320867_Foto BLU Radio
    Foto BLU Radio
    Análisis

    15 de julio de 2020 - Mesa BLU, programa completo

    Noticias, análisis, personajes y opinión con Vanessa de la Torre en las noches de BLU Radio.

