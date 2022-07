“En Colombia oferta de anticonceptivos es variada, hay opciones genéricas”: directora de Oriéntame

En los últimos días se conoció que hay crisis de anticonceptivos en el país, la falta de materias primas y las regulaciones son las principales razones. La alerta la hizo la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro).

María Mercedes Vivas directora de Oriéntame, primer centro médico especializado en prevención del embarazo no deseado en Colombia, explicó en Sala de Prensa por la implicación de la escasez de píldoras anticonceptivas en Colombia.

“Presenta un panorama bastante preocupante, porque muchas de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos de corta duración que son específicamente de los que hablamos, al no tener acceso a ellos se ven expuestas a embarazos no deseados. Pero quisiera hacer una precisión, en Colombia la oferta de anticonceptivos es variada, hay muchas opciones genéricas; los que se desabastecen son marcas específicas y esto puede deberse a varias cosas. Una razón puede ser la estrategia de los laboratorios productores para resistirse a el conteo de precios que impuso el gobierno hace más de cuatro años”, indicó.

Vivas habló de las pastillas anticonceptivas más usadas en Colombia, resaltó que las combinaciones, los principios activos y las dosis genéricas vienen en muchas presentaciones y están incluidos en el plan de beneficios de salud. Y se refirió al panorama del uso de anticonceptivos y a la demanda de hay en el país de pastillas genéricas o de marca.

“Colombia tiene una tradición de acceder a métodos anticonceptivos bien conocida y no solo pastillas sino inyectables también, la crisis no solo habla de acciones de la industria farmacéutica; venimos de una pandemia con fronteras cerradas y crisis de contenedores, también de materias primas que no llegan por la guerra en Ucrania”, señaló.

Finalmente, se refirió al reemplazo las pastillas por otros métodos anticonceptivos.

Expertos indican que el riesgo más importante por la falta de anticonceptivos, evidentemente, es el embarazo, pero también lo es tomar otro tipo de anticonceptivo, ya que no todas las pacientes pueden tomar otras pastillas.