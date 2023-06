'Benedetti' amenaza con prender el ventilador y revelar secretos de los integrantes de Voz Populi

El exembajador de Venezuela 'Armando Benedetti' pasó por los micrófonos de Voz Populi, en Blu Radio, con la intención de "prender el ventilador" y revelar los secretos de los integrantes del programa radial.

'Benedetti', interpretado por el humorista Oscar Iván Castaño, afirmó que contará qué hizo Esteban Hernández en su viaje en Argentina, cuántos libros lee el panelista Pedro Viveros y el futuro del compromiso de matrimonio de Sylvia Patiño.

Las explosivas frases del exembajador Benedetti

Unos audios privados del exembajador en Venezuela Armando Benedetti han sido la última pieza de la truculenta crisis institucional que ha tumbado a las personas más cercana al presidente Gustavo Petro.

Estas son algunas de las frases con las que Benedetti increpa y hostiga a Sarabia, una joven de 29 años con la que trabajó cuando fue senador, pero que convirtió en la mujer con más poder en el Gobierno de Petro:

- Benedetti no para de recordarle a Sarabia que ella está ahí por él: "Usted está allá es por mí, hijueputa, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo, te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer" o "claro que todo me lo debes a mí, por yo haber nacido, además, porque yo soy el que te llevó a donde Petro. Soy el que te doy a conocer, ¿o alguien te hubiera pasado al teléfono si tú hubieras llegado sola a donde Petro?".

- También desprecia su cargo y el intento de Sarabia de ofrecerle otros puestos: "No me jodas más con tu puesto, yo no quiero tu hijueputa puesto, me vale verga tu puesto, no quiero esa mondá, no quiero estar en Palacio, no quiero ser el constructor de todas las cagadas que llevan ahí, no quiero… (...) no quiero tu hijueputa puesto, tú fuiste la que me ofreció algo en el Ministerio del Interior, no había nadie mejor en el planeta Tierra, nadie te ayudaría más que yo (...) Entonces, búscame una solución rápida, la que sea, pero ya me estoy emputando de verdad, Laura".

- Hay momentos con amenazas sutiles: "Al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre, que sin salida, de pronto me tiro encima de las personas".

