Así puede pagar sus comparendos en Bogotá sin salir de casa; solo le toma algunos minutos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En la administración de Carlos Fernando Galán, las autoridades no han dudado en sancionar las malas prácticas ciudadanas, imponiendo multas y comparendos para frenar conductas que afectan la tranquilidad y el bienestar colectivo.
Acciones como colarse en TransMilenio, arrojar basura en el espacio público o no recoger los excrementos de las mascotas, entre otras, son castigadas y dan lugar a comparendos. Sin embargo, uno de los problemas que más incomoda a la ciudadanía son las largas filas y trámites para pagarlos, aunque ahora es posible saldarlos en minutos y sin salir de casa.
Desde el Distrito, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se implementó la plataforma LICO de Liquidación y Cobro, una herramienta que permite a la ciudadanía realizar los pagos en línea, convirtiendo el trámite en un proceso ágil, sencillo y seguro.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos pagos se pueden efectuar siguiendo los siguientes pasos:
Según datos de la actual administración, en 2025 el 49,4 % de los pagos de comparendos de convivencia se realizaron por PSE, lo que evidencia confianza ciudadana en la herramienta digital.
Por su parte, el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, señaló: “Hoy los ciudadanos pueden cumplir con sus obligaciones de manera fácil, segura y transparente, sin intermediarios ni filas. Ponerse al día no solo evita sanciones adicionales, también es un compromiso con la convivencia y la seguridad en Bogotá”.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, si no se pagan las multas en un plazo máximo de seis meses desde su imposición, con los respectivos intereses, el infractor enfrentará restricciones legales hasta ponerse al día.
Entre las principales limitaciones están:
Así mismo, la Alcaldía de Bogotá hace un llamado a cumplir la normativa de convivencia y utilizar los canales oficiales para realizar los pagos correspondientes a las infracciones cometidas antes de enfrentar consecuencias legales más profundas.