Capturan en Medellín a israelí que contactó a dos menores para tener un encuentro sexual

No pasaron ni 48 horas desde que el estadounidense Michael Jamie Inofuentes fue condenado a 18 años años de cárcel por delitos sexuales en contra de menores de edad en Medellín, cuando se reportó una nueva captura por este tipo de conductas esta vez de un ciudadano israelí.

La información que se ha conocido hasta el momento es que, desde el barrio La Visitación, llegó una alerta de posible explotación sexual de menores de edad, esto luego de que el administrador de una vivienda de renta corta informara a la autoridades del ingreso, al parecer, de dos adolescentes con un hombre.

Tras el llamado al 123, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó hasta este exclusivo sector de la capital de Antioquia y halló al extranjero en compañía de una de las adolescentes como aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

"Se logró la captura de un ciudadano israelí que había contactado a dos menores de edad a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales. Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad", señaló el funcionario.



#Video Así fue capturado un israelí en #Medellín luego de contactar a dos menores de edad para tener un encuentro sexual en un apartamento de renta corta. Las jóvenes habrían sido contactadas por el extranjero a través de redes sociales. #MañanasBlu @FicoGutierrez @ManuelVillaMe pic.twitter.com/AKcbSl7URz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 2, 2026

Por ahora, se ha determinado que el hombre de nacionalidad israelí habría contactado a las menores de edad a través de redes sociales con el propósito de pagar por tener relaciones sexuales, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles de la segunda joven involucrada en esta situación.

Hay que mencionar que el extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y se espera que la investigación avance de manera rápida y este hombre se convierta en el sexto extranjero en ser condenado por abusar de menores de edad en Medellín.

Publicidad

Los casos anteriores son los de Michael Inofuentes, condenado a 18 años de prisión; Mohamed Anashwed, enviado a 21 años de cárcel; Manuel Poceiro y Stefan Correa, condenados a cadena perpetua; y se espera que se defina en los próximos días el futuro de Ramón Arellano.