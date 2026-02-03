Lluvias en Santander provocan crecientes súbitas y cierres viales: este es el balance

Las intensas lluvias registradas durante las últimas 24 horas en el departamento de Santander han provocado el aumento en los caudales de varios ríos, así como emergencias viales por deslizamientos de tierra, sin que hasta el momento se reporten afectaciones a vidas humanas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de gestión del riesgo, se presentaron crecientes súbitas en el río Fonce, a la altura de los municipios de Charalá y San Gil, y en el río Suárez, en jurisdicción de Puente Nacional, Barbosa y San Benito. Estas situaciones son monitoreadas de manera permanente por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro.

En la provincia de García Rovira, las lluvias generaron un fenómeno de remoción en masa en la vía secundaria que comunica a los municipios de San Miguel y Capitanejo. El deslizamiento ocurrió en la vereda Cenacuta, causando el cierre total del corredor vial. Para atender la emergencia, se coordinó el traslado de maquinaria amarilla de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de remover los escombros y habilitar nuevamente la vía.

Otra afectación se presenta en la vía principal entre Guadalupe y Oiba, que permanece cerrada de manera temporal debido a un deslizamiento de tierra ocasionado por las fuertes precipitaciones. En este sector ya se adelantan labores de limpieza y recuperación de la calzada para restablecer el tránsito de forma segura.

El balance general indica que, aunque las lluvias han incrementado los caudales de los principales ríos del departamento, no se reportan víctimas ni afectaciones graves hasta el momento. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y reiteran el llamado a la comunidad a extremar precauciones ante la continuidad de las precipitaciones.