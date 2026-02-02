En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Emergencia en ocho municipios del Valle por lluvias que se extenderán hasta finales de abril

Emergencia en ocho municipios del Valle por lluvias que se extenderán hasta finales de abril

El departamento continúa bajo declaratoria de emergencia y calamidad pública, mientras las autoridades monitorean el aumento de los caudales de ríos como el Jordán, Jamundí, Cali y Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad