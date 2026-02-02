Emergencia en ocho municipios del Valle por lluvias que se extenderán hasta finales de abril

Ocho municipios del Valle del Cauca resultaron con graves afectaciones como consecuencia de las intensas lluvias registradas recientemente.

Los reportes más críticos se presentaron en Tuluá, donde el río que atraviesa el municipio se desbordó, ocasionando inundaciones en vías y viviendas.

La situación más compleja se registró en el corregimiento de Santa Lucía, en zona montañosa de Tuluá, donde una mujer identificada como Adriana Ante y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fallecieron tras ser arrastradas por la corriente de una quebrada cuando se movilizaban en una motocicleta. En el mismo hecho, otra mujer que las acompañaba resultó lesionada.

“Fue un fin de semana marcado por las lluvias en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Tuluá, donde lamentamos el fallecimiento de tres personas de sexo femenino. También se registraron afectaciones en los municipios de Ansermanuevo, El Cairo, El Águila, Jamundí y Ginebra, entre otros”, señaló Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.



Ante las múltiples emergencias, el departamento se mantiene bajo declaratoria de emergencia y calamidad pública, mientras las autoridades continúan el monitoreo permanente del incremento de los caudales en ríos como el Jordán, Jamundí, Cali y Cauca.

“Hacemos un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con quienes estamos articulados para atender a los municipios afectados, especialmente en su infraestructura vial y acueductos rurales. Las fuertes lluvias también han provocado movimientos en masa, lo que nos obliga a brindar asistencia a territorios que no cuentan con la capacidad técnica u operativa para atender estas emergencias”, explicó el funcionario.

Las autoridades advirtieron que las lluvias continuarán durante los meses de febrero, marzo y abril, coincidiendo con la primera temporada de lluvias del año, y reiteraron el llamado a la comunidad para evitar cruzar ríos o quebradas durante crecientes y no exponerse a situaciones que pongan en riesgo la vida.

