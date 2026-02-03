Esta es la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos por reunión con Trump

El presidente de Gustavo Petro, ya está en Washington D.C. para cumplir con su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este evento marca un punto de inflexión tras un periodo de intensas fricciones diplomáticas que comenzaron el 26 de enero de 2025.

Hoy, sin embargo, el tono entre ambos mandatarios ha cambiado, abriendo paso a una nueva etapa en la relación bilateral.



El encuentro clave en el Despacho Oval

La reunión principal está programada para las 11:00 de la mañana en el Despacho Oval. Es la segunda vez que el mandatario colombiano es recibido en esta oficina por un presidente estadounidense, habiendo ocurrido la primera durante la administración de Joe Biden.

Aunque la Casa Blanca ha definido el encuentro como un evento cerrado a la prensa, existe la expectativa de que Trump permita el ingreso de los medios en el último momento, siguiendo su costumbre habitual en este tipo de actos oficiales.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: EFE

En esta importante cita, se espera que el presidente Trump esté acompañado por figuras de alto nivel de su gabinete, incluyendo al Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posiblemente el vicepresidente JD Vance.



Narcotráfico y seguridad: los temas prioritarios en la mesa

El gobierno estadounidense ya ha adelantado que el narcotráfico será el punto central de la conversación. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y la principal fuente de esta droga hacia los Estados Unidos, una situación que Trump ha calificado como preocupante debido a las "cantidades tremendas" que salen del país sudamericano.



Además de la lucha contra las drogas, la agenda contempla la discusión sobre acciones conjuntas contra organizaciones terroristas, específicamente el ELN y las disidencias de las Farc. Marco Rubio ha insistido previamente en que estos grupos son una amenaza para la estabilidad regional y ha denunciado su movilidad en territorio venezolano con el presunto apoyo de las autoridades de dicho país.



Un giro en la diplomacia: de la crítica a la amabilidad

El cambio de actitud de Petro ha sido notado por la administración Trump. El mandatario estadounidense señaló que, aunque Petro fue muy crítico en el pasado, su postura se volvió más constructiva tras los recientes eventos en Venezuela. "Él ha sido muy amable durante el último mes o dos... espero verlo, vamos a tener una buena reunión", afirmó Trump recientemente.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

Conclusiones de la jornada y agenda legislativa

Para cerrar el primer día de actividades, el presidente Petro tiene prevista una conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde en la Embajada de Colombia, donde compartirá las conclusiones del encuentro con Trump.

Publicidad

Sin embargo, la visita no termina allí. La agenda de Petro en Washington incluye reuniones clave en el Congreso de los Estados Unidos con senadores republicanos y demócratas. Entre los legisladores con los que se entrevistará se encuentran Rand Paul (quien facilitó el contacto inicial con Trump), Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Peter Welch, Tim Kaine y el colombo-estadounidense Rubén Gallego. Esta ronda de reuniones busca fortalecer el respaldo bipartidista a los temas estratégicos de la relación entre Colombia y Estados Unidos.