Esta es la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos por reunión con Trump

Esta es la agenda del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos por reunión con Trump

La reunión principal está programada para las 11:00 de la mañana en el Despacho Oval. Es la segunda vez que el mandatario colombiano es recibido en esta oficina por un presidente estadounidense, habiendo ocurrido la primera durante la administración de Joe Biden.

petro-whashington.jpg
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.
Foto: Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

