¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026? Horarios y canales

La Selección Colombia está a un paso de sellar su clasificación al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con una victoria, la ‘tricolor’ asegurará de manera directa su boleto a la Copa del Mundo, encendiendo la fiesta en la casa del fútbol colombiano. Sin embargo, un tropiezo obligaría a buscar la clasificación en la última jornada contra Venezuela.

A continuación, le contamos dónde ver Colombia vs. Bolivia, los horarios, opciones de transmisión y lo que está en juego en este decisivo enfrentamiento.

Selección Colombia vs. Bolivia Foto: AFP

¿Dónde ver Colombia vs. Bolivia en Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el jueves, 4 de septiembre de 2025 a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los hinchas tendrán varias alternativas para seguir las emociones:

1. Blu Radio (Gratis y en vivo)



Transmisión en la señal de radio y en el canal de YouTube de Blu Radio .

. 100 % gratuita.

Requiere conexión a internet para disfrutarlo en línea.

2. Ditu (Plataforma de streaming)



Caracol Televisión ofrecerá la transmisión a través de su servicio digital.

Disponible en el apartado 'Sports' .

. Ideal para quienes prefieren ver el partido por streaming.

3. Gol Caracol (Televisión abierta)



La opción más tradicional y masiva.

Transmisión en señal de TV abierta con un equipo de comentaristas y expertos.

Cobertura previa, durante y posterior al compromiso.

Colombia vs. Bolivia: ¿qué pasa si la 'tricolor' pierde?

Aunque la expectativa es alta para conseguir la clasificación directa, el panorama puede complicarse:



Si Colombia gana: clasificación asegurada al Mundial 2026.

clasificación asegurada al Mundial 2026. Si empata: mantiene opciones, pero dependería de resultados de otros rivales.

mantiene opciones, pero dependería de resultados de otros rivales. Si pierde: la última esperanza será en la fecha final contra Venezuela en condición de visitante, donde la ‘tricolor’ estará obligada a ganar para obtener el boleto mundialista.

El regreso de Dayro Moreno: la ilusión de los hinchas

Un ingrediente especial de este duelo es la posibilidad de volver a ver a Dayro Moreno con la camiseta amarilla. Su experiencia y olfato goleador son vistos como un impulso extra para el ataque colombiano.

Además, Néstor Lorenzo buscará que el equipo recupere confianza tras los últimos resultados irregulares, con el objetivo de llegar fortalecido a la cita mundialista.