Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Frialdad y definición de 'crack' de James Rodríguez para abrir el marcador vs. Bolivia

El '10' no defrauda y con su calidad acerca a la Selección Colombia nuevamente a una Copa del Mundo tras 8 años de ausencia. Vea aquí la definición.

Gol de James Rodríguez vs. Bolivia.jpg
Gol de James Rodríguez vs. Bolivia //
Foto: AFP/Gol Caracol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:34 p. m.

Llegó el primero de los pies del '10', que, una vez más, muestra toda su calidad con la camiseta de la Selección Colombia para acercar al combinado nacional al Mundial 2026. Una definición con frialdad y al mejor estilo del mediocampista, que el arquero Lampe no tuvo tiempo de reaccionar.

Fue al minuto 30 del primer tiempo y James Rodríguez solo necesitó de un pase al centro del lateral Santiago Arias, que, casi sin mirar al arco, con la zurda la puso en la zona inferior derecha del arco sur del Metropolitano de Barranquilla para abrir el marcador frente a la selección de Bolivia, que sufrió toda el poder de ataque del equipo de Néstor Lorenzo desde el primer minuto.

Par nadie es un secreto que la historia de James con la camiseta 'tricolor' ha sido una de las más exitosas, siendo protagonista en todas las competencias que ha disputado el combinado nacional.

Este fue el gol de James Rodríguez vs. Bolivia

El '10 de la Selección Colombia

Han sido más de 15 años en los que el cucuteño ha escrito una historia dorada con la camiseta de la Selección Colombia, logrando protagonismo en todas las competencias que ha disputado el cuadro tricolor desde su debut.

Nadie olvida el Mundial 2014 cuando James terminó como el máximo goleador en Brasil y se quedó con el premio Puskas tras esa inolvidable anotación vs. Uruguay por los cuartos de final de la competencia.

Ha disputado más de 100 partidos con un historial de 29 goles y más de 35 asistencias. Ha estado en momentos clave de la selección, como algunos difíciles como la eliminación de Qatar 2022, o la pérdida de la Copa América 2024.

James Rodríguez_AFP.jpg
James Rodríguez en Eliminatorias con Selección Colombia
Foto: AFP

