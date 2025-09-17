Alias 'Pipe Tuluá', jefe de la banda 'La Inmaculada', más cerca de ser extraditado a EE. UU.

La Corte Suprema de Justicia negó la mayoría de pruebas solicitadas por la defensa de Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá', dentro del trámite de extradición a Estados Unidos y con las que buscaban demostrar la existencia de un posible homónimo además de cuestionar la legalidad de pruebas recaudadas en el extranjero

'Pipe Tuluá' es señalado por las autoridades de ser el máximo cabecilla de la banda criminal 'La inmaculada' y tiene una condena de 30 años de prisión por homicidio y otros delitos.

La decisión concede dos verificaciones puntuales a la Fiscalía y a la DIJIN. También niega en bloque la mayor parte de las demás pruebas solicitadas por la defensa, por considerarlas impertinentes o innecesarias para el alcance del trámite de extradición.

Esta es la orden de captura con fines de extradición de ‘Pipe Tulua’ Foto: Blu Radio

La Corte explicó en el auto de pruebas que en un trámite de extradición no le corresponde evaluar pruebas sobre los hechos ni cuestionar la investigación de EE. UU., sino verificar puntos básicos como por ejemplo, que los documentos estén en regla, que la persona pedida sea la correcta, que haya equivalencia de delitos y que no se juzgue dos veces por lo mismo.

Alias 'Pipe Tuluá' fue capturado en junio y está pedido por una corte de Texas, que lo acusa de integrar una red de narcotráfico. La última palabra sobre su extradición la tendrá el Gobierno Nacional porque la Corte Suprema solo emite un concepto sobre el trámite.