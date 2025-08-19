Corte Suprema estudia solicitud de extradición de alias 'Pipe Tuluá' a Estados Unidos

La orden de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', que llegó a la Corte Suprema por parte del Ministerio de Justicia, le correspondió al magistrado de la sala de Casación Penal, Gerson Chaverra para que realice el estudio del concepto sobre este pedido.

Alias 'Pipe Tuluá', jefe de la banda criminal La Inmaculada, organización que ha sembrado terror en el Valle del Cauca, fue condenado a 30 años de prisión en 2015. Desde la cárcel, ha seguido dirigiendo su red delictiva ordenando homicidios, extorsiones y atentados. Así mismo, ha logrado expandir la presencia de su banda criminal hasta Popayán (Cauca) y, municipios del Eje Cafetero como Armenia y La Tebaida (Quindío).

Después de conocerse la orden de extradición que fue expedida por la Fiscalía General de la Nación el 22 de mayo de 2025, la banda criminal La Inmaculada quemó vehículos y generó terror en Tuluá, Valle del Cauca, en rechazo a la posible extradición de su líder.

Alias Pipe Tuluá Foto: Inpec

¿Por qué buscan la extradición?

Marín Silva es requerido por Estados Unidos por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. La orden fue emitida el 11 de septiembre de 2024 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Es importante resaltar que si la Corte Suprema llega a emitir un concepto favorable, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará la decisión a Estados Unidos por vía diplomática. La entrega se coordinaría con la Interpol y 'Pipe Tuluá' sería puesto a disposición de la Fiscalía, que es la autoridad que solicitó la extradición.