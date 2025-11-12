En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos internos de la cárcel Palogordo de Girón se cosieron la boca para exigir traslado

Dos internos de la cárcel Palogordo de Girón se cosieron la boca para exigir traslado

Los reclusos, uno oriundo de Villavicencio y otro de Barranquilla, continúan bajo supervisión médica, mientras la Coordinación de Asuntos Penitenciarios del Inpec evalúa si procede o no la solicitud.

