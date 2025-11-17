En vivo
Cámaras del Inpec frustraron fuga de preso en cárcel de Palogordo de Girón

Un preso, señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc, y condenado por rebelión, aprovechó la madrugada para forzar una estructura metálica, y se intentó fugar de la cárcel Palogordo de Girón.

