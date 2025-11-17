Cámaras del Inpec frustraron fuga de preso en cárcel de Palogordo de Girón

Un integrante de las disidencias de las Farc protagonizó un intento de fuga en la cárcel de Palogordo, en Girón, durante la madrugada de este lunes. El hombre, identificado como Deimer Barbosa Santiago, cumple una condena de 17 años por homicidio agravado y rebelión.

De acuerdo con el reporte oficial, el preso fue sentenciado por secuestrar y asesinar a un hombre en Ocaña, crimen por el cual fue trasladado a este centro penitenciario de alta seguridad.

El intento de evasión ocurrió hacia las 2:20 de la mañana del 17 de noviembre, cuando Barbosa, aprovechando su contextura delgada, habría utilizado una cuchilla artesanal para debilitar los barrotes de una zona conocida como la Guayana, ubicada entre las garitas 5 y 6 del penal.

Hernando Mantilla defensor de los derechos Cárcelarios en Santander, confirmó que "no se materializó la fuga, por le contrario el mismo se hirió en el intento"



Tras forzar la estructura metálica, logró atravesarla, pero fue detectado inmediatamente por las cámaras de seguridad, por lo que los dragoneantes encargados dieron la alerta por radio, lo que activó la respuesta del personal de los portales difrentes portales y del régimen interno.

Los guardianes reaccionaron de manera coordinada y lograron interceptarlo y recapturarlo dentro del mismo corredor, antes de que alcanzara el perímetro externo de la prisión.

Luego de su aprehensión, Barbosa fue llevado al área de sanidad, donde recibió atención por una herida leve en el brazo izquierdo, causada por su salida de los barrotes en la celda.

El Inpec informó que se reforzarán los controles internos mientras avanza la investigación disciplinaria por el intento de fuga.