Enfrentamientos entre ELN y paramilitares amenazan a 200 familias en Ocaña

La vereda Miraflores, en el corregimiento de Mariquita (Ocaña, Norte de Santander), enfrenta una delicada situación de orden público que mantiene a su comunidad en zozobra. Según el personero municipal, alrededor de 150 a 200 familias —unas 500 personas— podrían verse afectadas por los enfrentamientos que se estarían presentando entre grupos armados ilegales en la zona.

El funcionario explicó que, desde la tarde del día anterior, recibió reportes de la comunidad, a través de presidentes de junta y docentes, sobre fuertes hostilidades posiblemente entre integrantes del ELN y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Ellos manifestaron que, al parecer, miembros del ELN y los paramilitares vienen teniendo enfrentamientos en esta zona del municipio de Ocaña”, señaló el personero Jorge Bohórquez, aclarando que la información aún no ha sido corroborada oficialmente.

Los testimonios también alertan sobre el uso de explosivos lanzados con drones y detonaciones cerca de las viviendas. “Incluso me reportaron que escuchaban fuertes detonaciones, que al parecer estaban utilizando drones para generar este tipo de afectación”, puntualizó.



La situación recuerda lo ocurrido hace cuatro o cinco meses, cuando se registró el desplazamiento de entre 250 y 300 familias de este mismo sector. Ante la gravedad de los hechos, Bohórquez advirtió: “La comunidad está bajo una latente zozobra; no sabemos qué pueda ocurrir en el transcurso del día, pero existe un riesgo real de un nuevo desplazamiento masivo”.

El personero aseguró que ya reportó la situación a las autoridades competentes. “Desde la Personería estamos atentos ante cualquier situación de desplazamiento forzado y preparados para activar la ruta de protección para todas las personas que lo requieran”, indicó.

En las próximas horas, planea comunicarse con los líderes comunitarios para evaluar la magnitud de lo que ocurre, pese a las dificultades de conectividad en la zona.

Publicidad

Por ahora, no se reportan personas heridas, pero la tensión y la incertidumbre persisten en la comunidad de Miraflores.