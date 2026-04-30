Emergencia en vía San Vicente–Bucaramanga: se hundió tramo por lluvias y falla geológica

Una grave emergencia se registra en la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga, luego de que un tramo en el sector conocido como Náutica colapsara por cuenta de las lluvias y una falla geológica, dejando el paso vehicular prácticamente inhabilitado.

Desde el punto afectado, el alcalde de San Vicente, Óscar Sanmiguel, advirtió sobre la gravedad de la situación y la pérdida de la banca en varios puntos.

“En un punto se hundió la banca cerca de un metro, en otros sectores unos 50 centímetros, con grietas bastante profundas. La misma comunidad ha estado colaborando, rellenando para permitir el paso, pero el terreno cedió totalmente”, explicó el mandatario.

Según indicó, aunque el municipio dispondrá de maquinaria para intentar habilitar un paso provisional, la situación supera la capacidad local. “No hay posibilidad de paso para vehículos pequeños. Esto no se arregla con pañitos de agua tibia”, afirmó.



El alcalde hizo un llamado urgente a la Gobernación de Santander, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura departamental para que intervengan de manera inmediata. Además, señaló que este corredor vial, que conecta municipios como Girón, Lebrija, Betulia, Zapatoca y San Vicente de Chucurí, presenta múltiples fallas desde hace años.

Sanmiguel también cuestionó a la empresa Isagén, al asegurar que históricamente se han advertido problemas estructurales en esta vía.

“La Sociedad de Ingenieros de Santander ya había alertado sobre los riesgos de este trazado. Hoy vemos una crónica de una muerte anunciada”, señaló.

Incluso, el mandatario pidió la intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, con el fin de establecer responsabilidades y buscar soluciones de fondo.

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Por su parte, la secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio, Diana Corzo, explicó que el daño se debe a una combinación de factores climáticos y geológicos.

“Podemos observar un movimiento por la saturación del suelo y los cambios de temperatura. Hay grietas entre los 50 centímetros y un metro de profundidad, con un empuje hacia el talud. Si continúan las lluvias, la situación podría agravarse”, indicó.

La funcionaria agregó que se requiere maquinaria especializada, como retroexcavadoras de oruga y material de préstamo, para poder intervenir el punto de manera adecuada. Además, advirtió que será necesario revisar tanto el talud superior como el inferior, ya que el terreno presenta fracturas importantes.

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Conductores que transitan por la zona manifestaron su preocupación por el deterioro de la vía. “Uno entiende que esta no es del todo responsabilidad del alcalde, pero es la vía principal y todos los daños afectan al pueblo. Se agradece que estén metiéndole mano a la situación”, expresó un conductor.

A la voz de alerta se sumó el alcalde de Betulia, Harley Delgado, quien reiteró el llamado a Isagén y a las autoridades departamentales.

“Ya hicimos una reunión previa y la empresa no asistió a dar explicaciones. Los empresarios están cansados de poner recursos para mantener la vía. Necesitamos el apoyo del gobernador y de todos los alcaldes para tomar decisiones de fondo”, señaló.

El mandatario agregó que la temporada de lluvias ha dejado múltiples afectaciones en la región, con vías terciarias y secundarias en mal estado y comunidades incomunicadas.

“Es muy triste lo que está pasando. Hay comunidades que no pueden sacar sus productos, pero seguimos haciendo presencia y atendiendo, así sea de manera provisional”, puntualizó.

Las autoridades locales coincidieron en la necesidad de instalar una mesa técnica con la Gobernación de Santander, Isagén, la ANLA y organismos de control para definir soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Mientras tanto, la movilidad en este corredor vial permanece restringida y en riesgo, en medio de una emergencia que podría agravarse si continúan las lluvias en la región.