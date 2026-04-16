Lluvias incomunican veredas en San Vicente de Chucurí y elevan alertas en Santander

Las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en Santander siguen dejando un panorama crítico en varias zonas del departamento. En el municipio de San Vicente de Chucurí, campesinos permanecen incomunicados y a la espera de maquinaria por parte de la Alcaldía para remover derrumbes que bloquean las vías rurales.

De acuerdo con reportes de la comunidad, varios deslizamientos de tierra han taponado los accesos a veredas, dificultando el transporte de alimentos, el desplazamiento de habitantes y la salida de productos agrícolas. Los campesinos han hecho un llamado urgente a las autoridades municipales para que agilicen el envío de maquinaria amarilla que permita restablecer la movilidad.

La situación se presenta en medio de una emergencia más amplia en el departamento, donde ya son 11 los municipios declarados en alerta roja ante la amenaza de deslizamientos provocados por la saturación de los suelos.

Uno de los casos más críticos se registra en Piedecuesta, tras el desbordamiento de la quebrada Villanueva, que ocasionó inundaciones en viviendas, afectaciones en las calles y el colapso del sistema de alcantarillado. A esto se sumó la caída de árboles en distintos sectores, complicando la movilidad.



Como consecuencia de esta emergencia, la empresa Metrogas S.A. suspendió el servicio de gas natural en la vereda Pajonal desde la noche del miércoles 15 de abril, debido a la ruptura de una tubería causada por la creciente de una quebrada.

Las lluvias también han generado afectaciones en otros puntos del departamento. En Girón, el sector El Corcel presenta inundaciones, mientras que en la Troncal del Carare, entre Cimitarra y Landázuri, se reportan deslizamientos que mantienen restringido el paso vehicular.

